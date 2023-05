Wielkie zmiany w Zagłębiu Lubin. Czterech piłkarzy odchodzi z klubu

Zagłębie Lubin miało fatalną rundę jesienną i przewidywano, że "Miedziowi" będą rozpaczliwie walczyć wiosną o utrzymanie. Styl gry i forma zespołu zdecydowanie się poprawiły po przyjściu Waldemara Fornalika, dzięki czemu udało się wywalczyć solidne, dziewiąte miejsce na koniec sezonu. W klubie z Dolnego Śląska chcą zbliżyć się do czołówki w przyszłym sezonie, dlatego dojdzie do przemeblowania w szatni lubinian.

Czterech piłkarzy odchodzi z Zagłębia

Klub oficjalnie poinformował, że wraz z końcem czerwca z Zagłębiem pożegna się czterech zawodników. Jakub Świerczok, Sasa Zivec, Jakub Żubrowski i Mateusz Bartolewski.

Świerczok trafił do Zagłębia w lutym. Przede wszystkim miał odbudować formę po okresie zawieszenia w Japonii za doping. W tym sezonie zagrał w pięciu meczach, nie strzelił gola, a Zagłębie nie wygrało żadnego meczu ze Świerczokiem na boisku. Ostatni raz zagrał 23 kwietnia. Latem będzie musiał szukać nowego pracodawcy.

Zivec trafił do Zagłębia w 2019 r. z cypryjskiej Omonii Nikozja. W tym sezonie zagrał w 18 meczach (liga i puchar), strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę. Najbardziej prawdopodobne kierunki transferowe dla Zivca to powrót po latach do Słowenii lub pozostanie w Polsce. Dobrze zna środowisko ekstraklasy po latach spędzonych w Zagłębiu i Piaście Gliwice.

Żubrowski to piłkarz niechciany w Zagłębiu. Kilkanaście dni temu media obiegła informacja, że od jakiegoś czasu trenuje z Koroną Kielce, mimo ważnego kontraktu z Lubinem. Większość sezonu był poza kadrą "Miedziowych", nawet jeśli był zdrowy. W tym sezonie zagrał tylko w dwóch meczach w ekstraklasie.

Bartolewski występował już częściej, bo 13 razy. W Pucharze Polski zdobył bramkę i zaliczył asystę. Ale Zagłębie nie wiąże przyszłości z 25-latkiem, szuka lepszego zawodnika na lewą obronę.

Zaglębie Lubin skończyło sezon PKO Ekstraklasy na dziewiątej pozycji z dorobkiem 45 punktów. Wygrało 12 spotkań, 9 zremisowało i 13 przegrało. Zdobyło 35 bramek, ale straciło 44.