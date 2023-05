Fernando Santos ogłosił kadrę na Niemcy i Mołdawię. Sensacyjny wybór

Reprezentacja Polski zagra w czerwcu dwa spotkania. 16 czerwca wystąpi w meczu towarzyskim z Niemcami w Warszawie. Fernando Santos już zapowiedział, że priorytetowo traktuje starcie z Mołdawią w ramach kwalifikacji do Euro, które odbędzie się 20 czerwca. W sparingu z Niemcami Portugalczyk chce dać szansę młodszym i mniej doświadczonym, by mogli udowodnić swoją przydatność dla reprezentacji.

Znamy nazwiska powołanych na mecze z Niemcami i Mołdawią. Są niespodzianki

Wbrew wcześniejszym doniesieniom do kadry nie wracają Kamil Glik i Grzegorz Krychowiak. Obu zabrakło także na zgrupowaniu w marcu. Glik nie zdążył w pełni wyzdrowieć po kontuzji, której nabawił się w lutym. Z kolei brak Krychowiaka był niezależną decyzją selekcjonera. Tym razem Santos nie był przekonany do dyspozycji obu zawodników.

Nieobecny na zgrupowaniu będzie też Kamil Grosicki, który otrzymał w poniedziałek nagrodę dla piłkarza sezonu ekstraklasy. Od powołania na czerwcowe mecze uzależniał swoją przyszłość w reprezentacji, ale nie chciał do końca z niej rezygnować.

- Mam ogromny szacunek do zawodników, szczególnie tych, którzy byli ważną częścią kadry. Moje podejście zależy jednak od teraz i zgodnie z naszym planem nie ma dla nich obecnie miejsca. Może to dla niektórych niesprawiedliwe, ale muszę patrzeć na to, co jest najważniejsze dla drużyny - powiedział Fernando Santos.

Decyzją trenera zbraknie także Matty'ego Casha. Prawy obrońca Aston Villi wrócił w maju do gry po kontuzji łydki, zagrał w ostatnich dwóch meczach Premier League po 90 minut. - Jeśli chodzi o Casha, nie mogę czekać na zawodnika, który nie jest w pełni możliwości - stwierdził selekcjoner. Końcówkę sezonu grał na zastrzykach, wciąż ma problemy z mięśniem dwugłowym uda i klubowi lekarze odradzali wyjazd na kadrę.

Z obrońców nie ma również Kamila Piątkowskiego i Michała Karbownika. Gent ogłosiło wcześniej, że Piątkowski znalazł się na liście powołanych. Santos wyjaśnił, że był na wstępnej, szerokiej liście, ale w Belgii najwidoczniej źle to odebrano. Karbownik także na takiej liście się znajdował.

Na liście powołanych znalazł się za to Arkadiusz Milik. Napastnik Juventusu tym razem jest w pełni zdrów. Wypadł z kolei Krzysztof Piątek, który wraz z końcem sezonu wróci do Herthy Berlin z wypożyczenia do Salernitany. Wciąż szuka formy z sezonu 2018/2019.

Santos nie postawił kolejny raz na Dawida Kownackiego, który ma za sobą świetny sezon w Fortunie Duesseldorf (16 goli, 10 asyst, transfer latem do Werderu Brema grającego w Bundeslidze).

Na liście powołanych nie znalazł się Jakub Błaszczykowski. Dopiero wiosną wrócił do gry po zerwaniu więzadeł krzyżowych w kolanie. Dostał symboliczne siedem minut w meczu Wisły Kraków z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Były kapitan reprezentacji Polski pożegna się z kadrą na PGE Narodowym przy okazji starcia z Niemcami. Wciąż jest pomysł, by ostatecznie wystąpił w tym spotkaniu.

- Kuby nie mogło być na liście powołanych. Wiemy, że to tradycja i bardzo to szanujemy. To zawodnik z ogromną historią. Chcemy go pożegnać z pewną ceremonią, szanuję to, więc będzie on obecny podczas meczu z Niemcami. Porozmawiamy jeszcze o tym, jak to będzie wyglądać. Nie wiem, czy będzie brał udział w treningach. Rozumiem kwestię jego pożegnania, ale ważnym meczem dla reprezentacji jest ten z Mołdawią i do niego będę przygotowywał zespół - wyjaśnił selekcjoner.

Na liście powołanych są młodzi piłkarze, jak np. Mateusz Łęgowski. Wybór piłkarza Pogoni Szczecin można uznać za sensację, gdyż nie błyszczał formą. Może zagrać w pierwszej drużynie pierwszy raz od roku, kiedy dostał cztery minuty z Holandią. Należy pamiętać, że może też zostać powołany przez Michała Probierza do kadry U21. Gdyby tak się stało, musiałby natychmiast opuścić zgrupowanie pierwszej reprezentacji.

Santos chciał zorganizować dodatkowe zgrupowanie w dniach 5-9 czerwca, wzięliby w nim udział młodzi piłkarze oraz ci, którzy zakończyli grę w klubie znacznie wcześniej. Takie zgrupowanie byłoby poza terminem wyznaczonym przez FIFA, więc kluby nie mają obowiązku puszczać na nie swoich zawodników. Zgody nie wyraziło kilka polskich klubów, m.in. Legia Warszawa, Lech Poznań i Zagłębie Lubin.

- Mam nadzieję, że Lech i Legia zmienią decyzję i pozwolą zawodnikom przyjechać wcześniej - skomentował to Santos.

Lista powołanych piłkarzy do reprezntacji Polski na mecze z Niemcami i Mołdawią:

Bramkarze:

Bartłomiej Drągowski (Spezia)

Łukasz Skorupski (Bologna)

Wojciech Szczęsny (Juventus)

Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton)

Bartosz Bereszyński (Napoli)

Jakub Kiwior (Arsenal)

Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki)

Przemysław Wiśniewski (Spezia)

Mateusz Wieteska (Clermont Foot)

Arkadiusz Reca (Spezia)

Pomocnicy:

Krystian Bielik (Birmingham City)

Damian Szymański (AEK Ateny)

Piotr Zieliński (Napoli)

Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam)

Karol Linetty (Torino)

Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg)

Przemysław Frankowski (Lens)

Michał Skóraś (Lech Poznań)

Ben Lederman (Raków Częstochowa)

Nicola Zalewski (AS Roma)

Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin)

Bartosz Slisz (Legia Warszawa)

Napastnicy: