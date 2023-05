Sensacyjny mistrz Polski. Osiem lat temu zaczynał w III lidze

Żeńska drużyna GKS-u Katowice powstała w 2015 roku i została utworzona z piłkarek ze zlikwidowanego wtedy 1. FC AZS AWF Katowice. Klub zaczął rywalizację od zmagań w III lidze i notował awans za awansem. W sezonie 2018/19 zespół z Katowic zadebiutował w ekstralidze kobiet.

W swoim debiucie w Ekstralidze piłkarki z Katowic zajęły szóste miejsce. W kolejnych latach udowodniły, że nie mają problemu z regularnością, bo tę samą pozycję zajmowały w sezonie 2019/20 (przerwanym przez pandemię) i 2020/21. Lepiej było w zeszłym roku, bo wtedy udało się zająć czwarte miejsce. Teraz piłkarki z Katowic osiągnęły największy sukces w swojej karierze i zdobyły mistrzostwo Polski!

Korespondencyjna walka o mistrzostwo Polski toczyła się do ostatniej kolejki bieżącego sezonu. Piłkarki z Katowic mogły liczyć na korzystny dla siebie wynik SMS-u Łódź lub same postawić kropkę nad "i" za pomocą zwycięstwa z Medykiem Konin. I to im się udało. Czterokrotne mistrzynie Polski przegrały z katowiczankami 1:3. GKS Katowice został więc nowym mistrzem Polski odnosząc ostatecznie 18 zwycięstw w 22 meczach i zdobywając 55 punktów.

Sukces piłkarek został doceniony również przez główne media klubowe, które zauważyły, że jest to największe osiągnięcie w historii żeńskiej sekcji. Za główną autorkę tego zwycięstwa uważana jest 33-letnia trenerka Karolina Koch, była piłkarka katowickiego klubu i reprezentantka Polski. W ciągu roku stworzyła drużynę, która zdobyła mistrzostwo. W mediach społecznościowych pojawił się też krótki film o tytule "Ukochane", który informuje kibiców o tym sukcesie.

W następnym sezonie piłkarki GKS-u Katowice będą reprezentować Polskę w Lidze Mistrzyń. Polki rozpoczną zmagania w pierwszej rundzie eliminacyjnej.