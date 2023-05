Reprezentant Polski podjął decyzję ws. przyszłości po spadku z Bundesligi

Marcin Kamiński trafił do Schalke w lipcu 2021 roku. W pierwszym sezonie wywalczył z nim awans do Bundesligi, lecz na najwyższym szczeblu jego zespół spędził zaledwie rok i niebawem znów będzie grał w 2. Bundeslidze. Wiele wskazuje na to, że o powrót do elity powalczy z Polakiem w składzie.

Marcin Kamiński zostanie w Schalke. Nowy kontrakt dogadany

31-letni obrońca większość ostatniego sezonu stracił z powodu kontuzji. Do regularnej gry wrócił dopiero w kwietniu, wystąpił w sześciu z siedmiu ostatnich kolejek (za każdym razem w pełnym wymiarze czasowym) i zdobył dwie bramki. Już wcześniej niemiecki "Bild" informował, że Schalke chce mu zaproponować nową, dwuletnią umowę (obecna wygasa z końcem czerwca).

Nowe wieści w tej sprawie przekazał portal Meczyki.pl, który ujawnił, że Polak dogadał się z klubem z Gelsenkirchen i niebawem podpisze nową umowę. Będzie ona obowiązywała przez rok, zostanie w niej także zawarta opcja przedłużenia na kolejny sezon.

Kamiński specjalistą od awansów do Bundesligi. Może to zrobić już po raz czwarty

Jeśli polski obrońca dopełni ostatnich formalności i pozostanie w Schalke, to w przyszłym sezonie powalczy o czwarty w karierze awans do Bundesligi. Pierwsze dwa zaliczył jeszcze za czasów gry w VfB Stuttgart (2016-2021), miały one miejsce w sezonach 2016/17 oraz 2019/20.

Marcin Kamiński do tej pory rozegrał 42 mecze w barwach Schalke. Strzelił w nich pięć goli i zaliczył trzy asysty. Na koncie ma też sześć występów w reprezentacji Polski.