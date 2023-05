Śląsk Wrocław oficjalnie idzie pod młotek. Władze miasta ogłaszają szybki przetarg

Śląsk Wrocław i afery z nim związane to jeden z najgłośniejszych wiosennych tematów w polskiej Ekstraklasie. Klub ze stolicy Dolnego Śląska rzutem na taśmę zdołał utrzymać się na najwyższym poziomie rozgrywkowym, lecz jednocześnie kibice wciąż mają w pamięci m.in. wielomilionowe umowy podpisane między klubem i wrocławskim zoo.

Jak obiecał, tak robi. Sutryk sprzedaje Śląska

Aby wizerunkowo ratować sytuację, jeszcze w trakcie sezonu prezydent miasta Jacek Sutryk zdecydował się na sprzedaż większościowego pakietu akcji utytułowanego klubu. Wówczas samorządowiec zapewnił, że przetarg zostanie rozpisany jeszcze przed rozpoczęciem nowego sezonu, by właściciele mieli wpływ na budowę zespołu i mogli ze spokojną głową rozpocząć rywalizację w rozgrywkach.

Dziś już wiemy, że nie był to blef. Zgodnie z aktem prawnym opublikowanym przez polityka w mediach społecznościowych, oferty kupna klubu można składać zaledwie do piątego czerwca, by miasto miało wystarczająco dużo czasu na wybór najlepszej oferty. W niej musi znaleźć się informacja dotycząca kwoty, jaką inwestor chce wyłożyć, liczby akcji, jaką chce zakupić, poziom doświadczenia w zarządzaniu podmiotem piłkarskim, program dalszego rozwoju klubu, proponowany poziom uprawnień miasta, będącego właścicielem mniejszościowym oraz system zabezpieczeń, z jakich gmina będzie mogła skorzystać w przypadku złego wpływu inwestora na klub.

Kibice nie są pewni przetargu. Nabywca był już znany wcześniej?

Wśród kibiców informacja o zbieraniu ofert w ramach przetargu zaledwie do piątego czerwca wywołała niemałe zaniepokojenie. Wydaje się mało prawdopodobne, by władze miasta były w stanie szybko zweryfikować każdego z zainteresowanych, by wybrać najlepszą z ofert, także pod względem potencjalnego rozwoju klubu.

Tym samym coraz częściej mówi się, że Jacek Sutryk już wcześniej porozumiał się z inwestorem, dla którego otwarta została brama prawna. Jeśli okaże się to prawdą, wówczas zdecydowana większość fanów będzie mogła być spokojna o przyszłość swojej drużyny, gdyż nowy właściciel natychmiastowo rozpocząłby pracę nad uzdrowieniem podmiotu.

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach dużo mówiło się o kwocie, jaką potencjalny kupiec będzie musiał wyłożyć za większościowy pakiet akcji. W mediach pojawiły się informacje, jakoby było to zaledwie 8,5 miliona euro, czyli mniej niż kwota, na jaką wyceniani są piłkarze ekstraklasowca.