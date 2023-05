Skandaliczne obrazki. Reprezentant Holandii nie wytrzymał i ruszył do kibica [WIDEO]

FC Twente w niedzielę 28 maja wygrało z Ajaxem Amsterdam 3:1 w hicie ostatniej kolejki Eredivisie. Po meczu grupa kibiców zebrała się pod stadionem i czekała na zawodników obu zespołów w celu zbierania autografów i robienia z nimi zdjęć. Pod autokarem Ajaxu nie było jednak tak miło, a jeden z kibiców gospodarzy został uderzony przez Stevena Berghuisa.

Kibic przesadził, ale Steven Berghuis też. Ostre spięcie po meczu FC Twente - Ajax Amsterdam

W mediach społecznościowych pojawiło się wideo, na którym widać sporą grupę kibiców pod autokarem Ajaxu. Obok nich stoi Steven Berghuis i już na samym początku filmu wyprowadza zamaszysty cios w jednego ze zgromadzonych. Następnie rzuca w jego kierunku kilka słów, pokazuje na niego palcem i w asyście ochroniarza staje przed drzwiami do autokaru. Chwilę później dołącza drugi ochroniarz, a zawodnik wchodzi do środka. Co ciekawe, 31-latek w przeszłości grał w Twente.

Okazuje się, że akt agresji reprezentanta Holandii był efektem wcześniejszego zachowania kibica. Portal Tubantia informuje, że uderzony miał wcześniej obrażać innego gracza z Amsterdamu - Briana Brobbeya na tle rasistowskim. Podobno nazwał go "czarnym rakiem". Na to zareagował właśnie Berghuis i wymierzył "sprawiedliwość" w brutalny sposób.

Holenderskie media cytują przeprosiny Berghuisa. - Żałuje swojego zachowania, bo zdecydowanie nie powinienem. Często nas obrażają, kiedy dajemy autografy i powinienem być do tego przyzwyczajony. Ludziom wydaje się, że mogą krzyczeć wszystko. Moja reakcja nie rozwiązuje jednak problemu. To błąd, bo jako zawodnik Ajaxu powinienem dawać przykład - przekazał Holender.

Po przybyciu do Amsterdamu zawodnik niemal od razu odbył rozmowę z trenerem Johnem Heitingą oraz Edwinem van der Sarem i Svenem Mislintatem. Ci chcieli poznać jego wersję wydarzeń. "Wniosek jest taki, że reakcja była niewłaściwa i Ajax zdecydowanie jest jej przeciwny" - przekazał klub. Na zawodnika nałożono karę finansową.