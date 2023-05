Przerażające sceny na boisku. Rywale aż złapali się za głowy [WIDEO]

Do makabrycznych scen doszło w niedzielę podczas meczu Jedinstvo Rumenka - Zeljeznicar Indzija w IV lidze serbskiej w okręgu południowej Vojvodiny. Pod koniec drugiej połowy goście przeprowadzili akcję, po której dwóm piłkarzom gospodarzy przytrafiło się niebezpieczne zderzenie. Jak podał serbski dziennik "Kurir", sytuacja była na tyle groźna, że po 10 minutach na murawę wjechała karetka pogotowia.

Dramat na boisku w Serbii. Bolesne zderzenie i potworny widok

Mecz zbliżał się do końca. Na zegarze była już 90. minuta gry. Przy stanie 2:2 gracze Zeljeznicara przeprowadzili akcję pod polem karnym gospodarzy. Jeden z graczy posłał dośrodkowanie. Do piłki w szesnastce Jedinstva wyskoczyło aż czterech piłkarzy, po dwóch z każdej z drużyn. Udało się ją trącić jednemu z obrońców, ale ta i tak trafiła pod nogi przeciwnika, który oddał strzał. Sytuację uratował bramkarz, wybijając na rzut rożny. Zeszło to jednak na dalszy plan, ponieważ w międzyczasie rozgrywał się prawdziwy dramat.

Podczas walki o górną piłkę w zamieszaniu ucierpiało dwóch obrońców Jedinstva. Ściśnięci przez rywali ze sporym impetem zderzyli się głowami i bezwładnie runęli na murawę. Obaj zwijali się z bólu i nie byli w stanie wstać. Gdy ich rywale zobaczyli, w jakim są stanie, momentalnie chwycili się za głowy. Urazy wyglądały naprawdę na groźne.

Do poszkodowanych graczy podbiegli koledzy z zespołu udzielić pierwszej pomocy. To jednak nie wystarczyło. O wypadku zawiadomiono pogotowie. Karetka zjawiła się po 10 minutach i odwiozła ich do szpitala. Na razie serbskie media nie ustaliły, co dokładnie stało się zawodnikom. Przy tego typu zderzeniach może dojść m.in. do wstrząśnienia mózgu czy urazów górnej części kręgosłupa.