Skandal dekady w Szwecji. Atak racami i wielka bitwa policji z kibicami [WIDEO]

Do ogromnego skandalu doszło we Szwecji, gdzie w trakcie derbów Sztokholmu kibice AIK zaatakowali fanów Djurgardens IF, a następnie policję. Spotkanie zostało przerwane na ponad godzinę. Ostatecznie mecz wygrało Djurgardens IF, ale w Szwecji mówi się o największym skandalu od dekady.

