Szachtar miał świętować mistrzostwo i się zaczęła. "Gorzej, niż na finale Pucharu Polski" [WIDEO]

Mimo trwającej wojny w Ukrainie udało się na terenie tego kraju rozegrać praktycznie cały sezon ligowy. Mecze potrafiły być przerywane z powodu alarmów bombowych, albo innych okoliczności, ale i tak rozegranych zostało już 29 kolejek. Została jeszcze tylko jedna kolejka, która zostanie rozegrana w przyszły weekend. Jednocześnie tuż przed nią udało się wyłonić mistrza Ukrainy.

REKLAMA

Zobacz wideo Ronaldo bohaterem, Krychowiak załamany. Kulisy meczu w Arabii Saudyjskiej

Media: Michniewicz dostał sensacyjną ofertę z ekstraklasy

Nie jest szczególną sensacją, że po raz 14. tytuł ten przypadł Szachtarowi Donieck. W przedostatniej kolejce drużyna Igor Jovićevicia zmierzyła się z Dnipro-1. Przed tym meczem różnica w tabeli między obiema ekipami wynosiła pięć punktów, więc matematycznie goście w razie zwycięstwa ciągle mieli szanse na wyrwanie mistrzowskiego tytułu Szachtarowi.

Szachtar Donieck przypieczętował mistrzowski tytuł w meczu zakończonym bijatyką

Na Arenie Lwów dopuszczono udział małej grupy sympatyków donieckiej drużyny, która była gospodarzem tego meczu. Szachtar już w ósmej minucie wyszedł na prowadzenie po golu Artema Bondarenki. Od tamtego momentu gospodarze kontrolowali wydarzenia na boisku i w drugiej połowie dorzucili dwie bramki - Daniło Sikan trafił na 2:0, a Taras Stepanenko ustalił wynik na 3:0.

Gdy wydawało się, że za chwilę piłkarze z Doniecka będą mogli świętować mistrzostwo, to w doliczonym czasie doszło do godnych pożałowania scen. Jeden z zawodników Szachtara ostro i niepotrzebnie zaatakował zawodnika Dnipro i po chwili na boisku wybuchła ogromna awantura i bijatyka.

"Niestety, tuż przed końcem, doszło do okropnej bójki. Gorszej, niż ta po finale Pucharu Polski..." - ocenił będący na meczu użytkownik BuckarooBanzai, który na co dzień śledzi ukraiński futbol. Nawiązał tym samym do wydarzeń, które miały miejsce po meczu Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa w finale Pucharu Polski.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Fatalna passa byłego trenera Legii. Spadł z ligi z zasłużonym klubem

Całe zamieszanie zakończyło się pokazaniem trzech czerwonych kartek. Dwie otrzymali piłkarze Szachtara - Jehor Nazaryna i Anatolij Trubin oraz jeden Dnipro - Peglow.