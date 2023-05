Fatalna passa byłego trenera Legii. Spadł z ligi z zasłużonym klubem

Klafurić po zwolnieniu z Legii latem 2018 roku dostawał już pracę w czterech kolejnych klubach. Najpierw trafił do NK Hrvatski Dragovoljac, ale w swojej ojczyźnie nie doczekał się nawet debiutu. Potem był szkoleniowcem cypryjskiego Ethnikosu. Z tego klubu odszedł po fatalnym początku sezonu 2020/21, gdy z ośmiu meczów przegrał aż sześć. Następną szansę znów dostał w Chorwacji, ale ponownie mu nie wyszło. W Slavenie Belupo wygrał tylko jeden z siedmiu meczów.

Spadek byłego trenera Legii z legendarnym klubem

Honved Budapeszt od dawna nie jest potęgą węgierskiego futbolu. W latach 50' w barwach tej drużyny grało całe grono piłkarzy z legendarnej złotej jedenastki. W tym między innymi Ferenc Puskas i Sandor Kocsis. Klub w swojej gablocie ma 14 tytułów mistrza Węgier (ostatnie w sezonie 2016/17) i osiem zwycięstw w pucharze kraju (ostatnie w sezonie 2019/20). Jednak ostatnie dwa sezony Honved kończył tuż nad strefą spadkową. Bieżących rozgrywek również nie zaczął najlepiej i już w październiku rozstał się z trenerem. To właśnie wtedy Węgrzy postawili na byłego szkoleniowca Legii Warszawa.

Warto przy tym zaznaczyć, że Honved wcale nie był wtedy w dramatycznej sytuacji. Po 12 kolejkach drużyna zajmowała ósme miejsce w dwunastozespołowej lidze i miała 13 punktów. Nad przedostatnim Ujpestem, Honved miał tylko punkt przewagi, ale utrzymanie nie było wygórowanym celem. Dean Klafurić mu jednak nie podołał.

Fatalna passa byłego trenera Legii. Żałosna średnia

W 21 ligowych meczach pod wodzą Klafuricia Honved zdobył tylko 20 punktów. Do utrzymania zabrakło tylko jednego zwycięstwa. W ostatniej kolejce drużyna z Budapesztu przegrała z... Puskas Akademią FC, czyli klubem założonym na cześć legendarnego piłkarza Honvedu. Za rozwojem tej drużyny stoi premier Węgier Viktor Orban, na co dzień gra ona zresztą w jego rodzinnej miejscowości. W obecnym sezonie zajęła ona czwarte miejsce.

Czy Honved zaliczy szybki powrót do Nemzeti Bajnokság? Nawet jeżeli, to już bez Deana Klafuricia. Węgierski klub w niedzielę 28 maja poinformował na swojej stronie o rozwiązaniu kontraktu z Chorwatem i życzył mu powodzenia w dalszej karierze. To mu się przyda. Od kiedy Klafurić został zwolniony z Legii, to wygrał tylko 13 z 51 spotkań i przegrał aż 28. Tylko czy ktoś jeszcze zdecyduje się dać mu szansę?