Świderski bohaterem! Wysłał kolejny sygnał do Santosa. Ależ się złożył [WIDEO]

Dla Świderskiego to czwarta bramka w rozgrywkach Major League Soccer. Co ciekawe, wszystkie zdobył w ciągu ostatnich niespełna dwóch miesięcy. Poza nim na boisku w spotkaniu Charlotte FC z LA Galaxy wystąpił jeszcze jeden Polak, Jan Sobociński.

Świderski z kolejną bramką. Fernando Santos na się z czego cieszyć

Napastnik mecz rozpoczął w pierwszym składzie, a na listę strzelców wpisał się w 73. minucie. Do tego momentu na tablicy wyników utrzymywał się bezbramkowy remis. Wówczas przyszedł rzut rożny dla zespołu z Charlotte.

Po dośrodkowaniu Justina Merama w pole karne świetnie w "szesnastce" odnalazł się Świderski. 26-latek wszedł między dwóch obrońców rywali i piłkę zagraną na wysokość głowy uderzył z bliskiej odległości podniesioną, wyprostowaną nogą. Trzeba przyznać, to wykończenie robi wrażenie.

Świderski został zmieniony w doliczonym czasie gry. Kilka minut wcześniej na murawie z ławki zameldował się Jan Sobociński. Z powodu urazu uda w kadrze meczowej nie znalazł się trzeci z naszych rodaków w Charlotte, Kamil Jóźwiak, który ostatnio w Stanach Zjednoczonych prezentował również niezłą formę.

W Stanach Zjednoczonych są zachwyceni polskim napastnikiem. Po jego przyjściu niemalże od razu nadano mu przydomek "Swigoalski", a także "Swarovski", nawiązując do producenta biżuterii. Po zakończonym spotkaniu z LA Galaxy wygranym 1:0 po bramce Świderskiego, Charlotte FC wstawiło na media społecznościowe post z podobizną Polaka unoszącą się nad Los Angeles. Pod nią widać nobilitujący go napis "City of stars".

Całość admin konta Charlotte na Twiterze okrasił komentarzem "Big Swider". Jak widać, swoją pracą Świderski zasłużył na duży podziw ze strony Amerykanów.

Reprezentant Polski do MLS przybył w 2022 roku z greckiego PAOK-u Saloniki. Wcześniej w Polsce występował w Jagiellonii Białystok i SMS-ie Łódź, którego jest wychowankiem.