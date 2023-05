Ronaldo stracił szansę na na mistrzostwo. Nie dopisze kolejnego tytułu do kolekcji

Cristiano Ronaldo od 1 stycznia tego roku jest zawodnikiem saudyjskiego Al Nassr. Portugalczyk zdecydował się na taki krok po głośnym rozstaniu z Manchesterem United. Nie powinno dziwić, że szybko stał się podstawowym zawodnikiem zespołu i wywarł wpływ na jakość gry nowej drużyny. Do tego stopnia, że na dwie kolejki przed końcem sezonu napastnik miał szansę na mistrzostwo kraju.

Ronaldo nie wywalczy kolejnego mistrzostwa kraju. Szansa na triumf w Arabii uciekła

Przed sobotnimi spotkaniami przedostatniej, 29. kolejki Al Nassr miało trzy punkty straty do prowadzącego Al-Ittihad. Tym samym wyjazdowy mecz z Al-Ettifaq miał ogromne znaczenie dla Ronaldo i jego kolegów z drużyny. Tuż przed końcem pierwszej połowy prowadzenie objęli gospodarze, ale w 56. minucie bramkę na wyrównanie strzelił Luiz Gustavo. Do końca tego starcia żadna z drużyn nie zmienił już wyniku, co oznaczało remis 1:1.

Równocześnie zostało rozegrane kluczowe spotkanie dla losów drużyny Portugalczyka. Al-Ittihad w przedostatniej kolejce zmierzyło się z Al Feihą, która walczy o utrzymanie w lidze. Wynik tego spotkania z pewnością nie ucieszył kibiców Al Nassr. Liderzy rozgrywek wygrali 3:0 i zapewnili sobie mistrzostwo kraju po 14 latach przerwy. W tym momencie stało się jasne, że Ronaldo w debiutanckim sezonie w saudyjskiej lidze będzie musiał zadowolić się tytułem wicemistrza.

Al Nassr to dziewięciokrotny mistrz Arabii Saudyjskiej. Zespół portugalskiego napastnika ostatni sukces świętował w sezonie 2018/19, a poprzednie rozgrywki zakończył na najniższym stopniu podium.

Ronaldo od początku roku wystąpił w 15. spotkaniach ligowych, w których strzelił 14 bramek i zanotował dwie asysty. Taki dorobek bramkowy daje mu piątą lokatę w klasyfikacji strzelców.