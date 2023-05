Wieczysta komplikuje sobie życie. Gol w 86. minucie odebrał jej szans na dogonienie lidera

Wiele wskazuje na to, że walka o awans do II ligi rozstrzygnie się pomiędzy Wieczystą Kraków a Stalą Stalowa Wola. Zespół prowadzony przez Wojciecha Łobodzińskiego od połowy maja nie jest w stanie wrócić na zwycięską ścieżkę. Od tego czasu Wieczysta zdołała zremisować z Wisłą Sandomierz (2:2) i rezerwami Korony Kielce (1:1) oraz przegrać z Wisłoką Dębica (1:3). Przed 31. kolejką krakowianie tracili punkt do prowadzącej Stali, a w tej serii gier rywalizowali z Avią Świdnik.

Niechlubna seria Wieczystej trwa. Avia Świdnik zatrzymuje faworyta

Avia Świdnik sprawiła problemy Wieczystej już w rundzie jesiennej, wywalczając na wyjeździe remis 1:1. Wówczas na trafienie Romana Mykytyna odpowiedział Radosław Majewski, a w tabeli Wieczysta zrównała się punktami ze Stalą Stalowa Wola - oba zespoły miały po 28 punktów. Na wiosnę też Avia strzeliła pierwszego gola i ponownie dokonał tego Mykytyn, wykorzystując dogranie Wojciecha Białka z rzutu rożnego. Wieczysta domagała się rzutu karnego pod koniec pierwszej części, gdy piłka po strzale Karola Danielaka trafiła w rękę jednego z obrońców Avii. Sędzia nie przyznał "jedenastki".

Wieczysta Kraków zdołała strzelić gola wyrównującego w 75. minucie za sprawą Denysa Faworowa. Ukrainiec wtedy wykorzystał rzut karny. Wydawało się, że faworyt w końcu przerwie niechlubną serię i zyska dwa punkty przewagi nad Stalą. Nadzieje Wieczystej definitywnie upadły w 85. minucie, gdy Roman Mykytyn znów pokonał bramkarza krakowian po uderzeniu po rzucie rożnym. Tym samym seria Wieczystej bez wygranej zwiększyła się do czterech spotkań.

Ostatnia wygrana Wieczystej Kraków w trzeciej lidze miała miejsce 6 maja tego roku, gdy wygrała 2:0 z Chełmianką Chełm. Z tej wpadki rywala może skorzystać Stal Stalowa Wola, która zagra w niedzielę z Sokołem Sieniawa i będzie miała okazję przerwać swoją serię dwóch meczów bez wygranej - ostatnio przegrali 1:2 z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i zremisowali 1:1 z Podlasiem Białą Podlaską. W przypadku wygranej przewaga Stali nad Wieczystą wzrośnie do czterech punktów.

Z kolei Avia Świdnik pozostaje na trzecim miejscu z 59 punktami, ale traci tylko dwa do Wieczystej Kraków i trzy do Stali Stalowa Wola. Awans do II ligi wywalczy sobie tylko zwycięzca grupy.