Od lat szorują po dnie, a dostaną nowy stadion. I to jaki. Perełka na 10 tysięcy osób

Stilon Gorzów ostatni raz wyżej niż w trzeciej lidze grał w sezonie 2010/2011. Zajął wtedy 18. miejsce w I lidze, ale sezon później nie zagrał o poziom niżej. Przez problemy finansowe spadł aż do IV ligi lubuskiej i kolejnych latach awanse przeplatał spadkami. W sezonie 2022/23 gorzowianie znów grają w III lidze i pozostaną w niej na co najmniej kolejny rok. To dopiero trzeci poziom rozgrywkowy, a zespół doczeka się nowego stadionu. Takiego obiektu nie mają nawet zespoły z Ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Może zdarzyć się absolutnie wszystko". Jak sędziuję się walki freaków?

III liga, a stadion Ekstraklasa. Stilon Gorzów będzie miał przepiękną arenę

O przebudowie stadionu Stilonu Gorzów mówi się już od lat. Plany zaczęto formalizować jednak dopiero w 2022 roku. Wtedy wybrano firmę, która zrealizuje koncepcję, przedstawiono wstępne wizualizacje i hucznie zapowiadano budowę. Na konkrety czekano jednak rok.

Tak będzie wyglądał stadion Rakowa po pomocy premiera Morawieckiego

"Gazeta Lubuska" poinformowała, że 25 maja 2023 władze miasta zaprezentowały finalną koncepcję modernizacji obiektu przy ul. Olimpijskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Wiadomo, że budowa stadionu będzie prowadzona etapami.

- Ze względu na szacowany koszt planowanej inwestycji, projektant w wyniku uzgodnień z prezydentem i dyrektorami merytorycznych wydziałów UM, dokonał etapowania inwestycji tak, aby każdy etap mógł być realizowany niezależnie - na przykład trybuny stanowią całość, ale każda może być zrealizowana osobno, bez uszczerbku dla całości - przekazał rzecznik prasowy gorzowskiego urzędu, Wiesław Ciepiela.

21 lat nie startowali w lidze. Teraz będą mieli się czym pochwalić. Wielki powrót zasłużonego klubu

Wiadomo również, że na nowy stadion wejdzie od ośmiu do dziesięciu tysięcy widzów. Nie zabraknie na nim również nowoczesnych pomieszczeń dla mediów, studiów telewizyjnych, siłowni, a nawet pomieszczenia dla sędziów VAR. Ponadto obiekt otrzyma nowe nagłośnienie, monitoring i miejsca parkingowe.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Stadion Stilonu Gorzów został zbudowany w latach 1927-1929 przez Niemców. Plan modernizacji przygotował architekt Michał Heck, a czasu realizacji inwestycji jeszcze nie przedstawiono. Podobnie jak całkowitego kosztu.