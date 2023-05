Balotelli wpadł w "sekspułapkę" z nieletnią. Zapadł wyrok głośnej afery

Kariera Mario Balotellego nie potoczyła się tak, jak z pewnością zakładał sam piłkarz. Napastnik, który nieco ponad dekadę temu strzelał dwa gole dla reprezentacji Włoch w półfinałowym spotkaniu mistrzostw Europy z Niemcami (2:1), aktualnie ma problem, aby na dłużej związać się z jakimś pracodawcą. Czołowe europejskie kluby już dawno zapominały o przecież dopiero 32-letnim piłkarzu. W sierpniu 2022 roku przeniósł się do Szwajcarii, gdzie na co dzień występuje w zespole Sionu. Co jakiś czas próbuje przypomnieć o sobie strzelonym golem, natomiast tym razem zrobił to w zupełnie inny sposób.

Mario Balotelli wpadł w "sekspułapkę". Zapadł wyrok głośnej afery z jego udziałem

Dziennik "Giornale di Brescia" zakomunikował w środę, że została rozwiązana sprawa "seks-pułapki", w którą piłkarz wpadł kilka lat temu. Kiedy Balotelli był jeszcze zawodnikiem francuskiej Nicei, w 2017 roku, miał romans z nieletnią mieszkanką Wenecji. Rzekomo były zawodnik Manchesteru City nie wiedział o prawdziwym wieku dziewczyny, ponieważ oszukiwała go, pokazując dowód osobisty starszej kuzynki. Niedługo później postanowił zakończyć relację ku niezadowoleniu dziewczyny, która wspólnie z prawnikiem Roberto Imparato chciała wymusić od niego 100 tysięcy euro

Niespodziewanie został również oskarżony o gwałt, a sprawa trafiła do sądu w Brescii. Piłkarz wielokrotnie tłumaczył się, że związek był dobrowolny, a dziewczyna przedstawiała dowody na to, że jest pełnoletnia. Po zbadaniu rozmów telefonicznych, materiałów z mediów społecznościowych oraz relacji świadków, Balotelli został oczyszczony z zarzutów. To jednak nie wszystko. Wspomniany prawnik został skazany na dwa lata i trzy miesiące więzienia oraz zapłacenia Włochowi odszkodowania w wysokości 80 tys. euro.

Kilka tygodni temu informowaliśmy o tym, że Balotelli znalazł się w kręgu zainteresowań FC Rapidu 1923 (dawniej Rapid Bukareszt), którego trenerem jest dobrze znany Adrian Mutu. Na ten moment nie ma jednak żadnych konkretnych wieści. Napastnik rozegrał w tym sezonie w barwach Sionu 19 meczów, w których strzelił sześć goli. Jego zespół z dorobkiem 31 punktów zajmuje ostatnie miejsce w szwajcarskiej Super League.