"To jest skandal". Szokujące sceny w meczu polskiej ligi. "Drugi cios zgasił mi światło"

W ostatni weekend po meczu IV ligi między Gryfem Wejherowo z Wierzycą Pelplin (2:0) doszło do skandalu, gdy pseudokibice zaatakowali piłkarzy Wierzycy. Napadnięty Paweł Dirda upadł na betonową nawierzchnię i uderzył w nią głową, przez co na chwilę stracił przytomność, natomiast Jakub Czochór został uderzony w twarz i kopnięty w tułów.

Awantura po meczu Gryfa Wejherowo z Wierzycą Pelplin. "Kibice zablokowali nam drogę"

"Mamy nadzieję, że zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje wobec organizatora, ochrony, osób, które zaatakowały zawodników" - przekazał klub z Pelplina w opublikowanym później oświadczeniu. Sprawą zajmują się policja i prokuratura, które starają się ustalić, kto ponosi winę za to zajście.

W rozmowie z portalem Weszło Dirda zrelacjonował, jak z jego perspektywy wyglądały te wydarzenia. - Zaczęło się robić zamieszanie, nad którym nie potrafiła zapanować ochrona. Choć ciężko to nazwać ochroną, a raczej ubranymi w strój ochrony sympatykami Gryfa. Takie odniosłem wrażenie. Chcieliśmy zejść na dół do szatni, ale kibice zablokowali nam drogę. Stworzyło się zamieszanie. Z kimś się kłócili, ale nie bardzo wiem nawet z kim ani o co poszło. Niestety znalazłem się w nieodpowiednim miejscu i czasie. Ręce poszły w ruch. Jeden cios przeleciał mi przed oczami, a po drugim zgasło mi światło - wyjaśnił.

Przedstawiciele Gryfa niechętnie komentowali tę sytuację. - Nie wiem, czy on został uderzony, pchnięty, czy sam upadł. Tam było trochę aktorstwa. Nie chcę się wypowiadać w tej kwestii, a to czy ten piłkarz został uderzony, rozstrzygną właściwe organy - powiedział prezes Dariusz Mikołajczak. W oświadczeniu klubu można przeczytać, że całe zajście było spowodowane zachowaniem ojca jednego z zawodników Wierzycy, któremu odmówiono wstępu do szatni. Z tego powodu odepchnął on ochroniarza i zaczął używać wulgaryzmów, co doprowadziło do "zamieszania, w którym głównie brali udział zawodnicy Wierzycy". Zaprzeczono też, aby którykolwiek z piłkarzy miał stracić przytomność.

Prezes Wierzycy Pelplin odpowiada na zarzuty Gryfa Wejherowo

W oświadczeniu klubu z Wejherowa znalazł się fragment mówiący o tym, że na meczu nie było prezesa Wierzycy Mariusza Paluchowskiego. Był on tam obecny, co poświadcza wpis z sędziowskiego extranetu. - Po krótkim zajściu fani się rozpierzchli. Sędziowie stali na boisku, a pan z obsługi medycznej właśnie dobiegał do Pawła, by udzielić mu pomocy. Podszedłem do kilku zawodników Gryfa. To byli dość młodzi chłopcy, ale poprosiłem ich, żeby zareagowali, spróbowali załagodzić sytuację. W końcu byli gospodarzami w koszulkach Gryfa. W odpowiedzi usłyszałem: "Panie, ja mam 18 lat. Ja się ich boję". Szybko podbiegłem do arbitrów i zakomunikowałem, że nie zostawimy tak tej sprawy. Dla mnie to był skandal - wyjaśnił Paluchowski.

Niedługo później na stadionie pojawiła się także policja, która próbowała wyjaśnić sprawę z awanturniczym kibicem Wierzycy. Na wezwanie zespołu z Peplina stawiło się także pogotowie, które opatrzyło Dirdę. - To mnie boli, że nikt z władz, zawodników, trenerów Gryfa nie przyszedł po meczu i nie spytał, czy wszystko w porządku ze zdrowiem Pawła. (...) Nie było zainteresowania - zaznaczył Paluchowski.

Po 32 kolejkach IV ligi pomorskiej Gryf Wejherowo ma 58 punktów i zajmuje piąte miejsce w tabeli. Wierzyca Pelplin z 30 punktami jest na 16. pozycji. Do końca sezonu pozostały dwie kolejki.