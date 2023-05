Legendarny polski stadion popadł w ruinę. Niedawno była tam ekstraklasa. Ale straszydło

Historia Stadionu im. Edmunda Szyca w Poznaniu sięga lat 20. XX wieku. Obiekt został przebudowany po II wojnie światowej, a później stał się między innymi miejscem rozgrywania spotkań przez Wartę i Lecha. Dziesięciokrotnie gościła tam również reprezentacja Polski, gole strzelali tam Deyna, Boniek czy Lato. Dodatkowo przez lata obiekt stanowił metę jednego z etapów kolarskiego Wyścigu Pokoju. Po upadku PRL-u patronem stadionu został Szyc, czyli jeden z założycieli Warty Poznań.

REKLAMA

Zobacz wideo Ronaldo bohaterem, Krychowiak załamany. Kulisy meczu w Arabii Saudyjskiej

Legendarny poznański obiekt w ruinie. Miały tam powstać budynki mieszkalne

Niestety miejsce to lata świetności ma już dawno za sobą. Jeszcze w pierwszej połowie lat 90 XX wieku rozgrywane tam były mecze ekstraklasy. Po spadku w sezonie 1994/1995 Warta Poznań przeniosła się jednak na stadion przy Drodze Dębińskiej, a legendarny obiekt sprzedała. Nowy właściciel planował zabudować ten teren budynkami mieszkalnymi, co było niemożliwe ze względów formalnych. Tym samym przez lata popadł w ruinę i zaczął przypominać zbiorowisko śmieci.

Zarządca terenu nie ustępował w swoich działaniach. Dodatkowo uchwalony w 2017 roku plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiał mu jedynie budowę obiektu o charakterze sportowym.

W Juventusie wrze. Żona gwiazdy uderzyła w Allegriego. Mocne słowa do kibica

W tym momencie miasto postanowiło rozpocząć rozmowy, które miały doprowadzić do wykupienia terenu. W marcu 2018 roku do negocjacji dołączył prezydent Jacek Jaśkowiak, co przyniosło spodziewany efekt. Poznań wykupił teren o powierzchni 6,5 hektara, na którym leży Stadion im. Edmunda Szyca, za 10 milionów złotych. Kwota ta została rozbita na dwie raty.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Nowe fakty ws. Alvesa. Wyciekły nagrania z klubu. Wstrząsające

Legendarny stadion zmieni się w oazę spokoju. "Zielone serce całej koncepcji"

Od tego czasu próżno było szukać jakichkolwiek zmian wizualnych na terenie dawnego stadionu. Interesowali się nim jedynie miejscy eksploratorzy, którzy pokazywali, jak obiekt zamienił się w ruinę. Charakterystyczne zabudowane łuki pokryte są graffiti, a zamiast zielonej murawy są chaszcze. Nie brakuje także nielegalnie wyrzucanych śmieci.

Dopiero niedawno nastąpił przełom, a wszystko za sprawą zorganizowanego przez miasto konkursu na zagospodarowanie łącznie 46-hektarowego terenu, na którym leży zapomniany polski stadion.

Całość obszaru, jak poinformowano na stronie internetowej miasta Poznań, będzie nosił nazwę Park Wilda. - Zielonym sercem całej koncepcji jest wnętrze stadionu Szyca. Ma to być tzw. strefa rekreacji biernej i kontemplacji przyrody. To tam będzie znajdować się strefa ciszy, czyli miejsce, które dzięki naturalnemu odizolowaniu tego terenu od reszty otoczenia, ma skłaniać do refleksji i podziwiania natury - czytamy.

- Projekt zakłada stworzenie na płycie stadionu niewielkiego akwenu pełniącego rolę zbiornika retencyjnego porośniętego roślinnością wodną i nadwodną. Będzie on stanowić atrakcyjne siedlisko dla zwierząt, co może zwiększyć bioróżnorodność na tym terenie. Na większości płyty stadionu główną formą zieleni ma być łąka kwietna - dodano.

Trzeba przyznać, że wizualizacje robią ogromne wrażenie. Stadion im. Edmunda Szyca co prawda nie będzie już spełniał swojej roli, ale z pewnością będzie często odwiedzanym miejscem przez mieszkańców Poznania.