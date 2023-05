Nowe fakty ws. Alvesa. Wyciekły nagrania z klubu. Wstrząsające

Dani Alves od kilku miesięcy przebywa w areszcie w katalońskim więzieniu Brians 2 i czeka na proces w sprawie oskarżenia o napaść seksualną. Do zdarzenia miało dojść pod koniec zeszłego roku w jednym z klubów nocnych w Barcelonie. Piłkarz już kilka razy zmieniał zeznania, według ostatniej wersji do stosunku miało dojść za obopólną zgodą.

Dani Alves w opałach? Ujawniono zapis monitoringu z klubu nocnego

W trakcie śledztwa prześledzono zapis monitoringu z lokalu, w którym doszło do zdarzenia. Teraz do nagrań dotarł kataloński portal Diari Ara, który zrelacjonował przebieg wydarzeń. "Dani Alves jako pierwszy wyszedł z łazienki, w której byli oboje. (…) Następnie wyszła dziewczyna, która niedługo później wyjawi, że tam Alves miał ją zgwałcić" - przekazano.

Następnie widać, jak domniemana ofiara podchodzi do drugiej młodej kobiety, która jest jej kuzynką. "Obie wybiegają z klubu. Przed wyjściem na ulicę rzekoma ofiara zaczyna płakać. Jednym z pierwszych gestów, jakie wykonuje, jest wielokrotne wskazywanie na kolano, gdzie miała ranę, którą wykrył potem raport medyczny. Wyciąga nogę i dotyka palcem kolana, patrząc na kuzynkę. Później przytulają się. Przez cały ten czas nie przestaje płakać" - czytamy.

Obsceniczne zachowanie Daniego Alvesa. "Kładzie rękę na pośladkach dziewczyny"

Kamery uchwyciły także nieprzyzwoite zachowanie Alvesa, które w całej sprawie może się okazać dla niego obciążające. "W pewnym momencie kobieta jest odwrócona do niego plecami, ale on łapie ją za rękę i przesuwa tę rękę w okolice jej genitaliów. Dziewczyna nagle ją zabiera. Potem jest jeszcze fragment, gdy Alves kładzie swoją rękę na pośladkach dziewczyny, a ona ją stamtąd zabiera".

Niedawno w hiszpańskim programie telewizyjnym "El programa de Ana Rosa" opublikowano, to co powiedziała kobieta w rozmowie z policją tuż po całym zajściu. - Weszliśmy razem do łazienki i po pocałunku chciałam wyjść. On powiedział "nie" i zamknął drzwi. Wtedy zaczął mówić do mnie sprośne rzeczy, bić mnie i nazywać swoją k*** - padło na nagraniu. Proces piłkarza ma ruszyć jeszcze w tym roku, będzie mu grozić od czterech do 12 lat więzienia.