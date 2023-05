Legendarny polski klub wraca na poziom centralny. Został jeden krok

Ostatnie lata pełne są powrotów legendarnych marek na szczyty polskiej piłki. Po wielu latach tułania się po niższych ligach, w Ekstraklasie pojawił się Widzew Łódź, a krok od awansu na najwyższy poziom rozgrywkowy są ŁKS i Ruch Chorzów. Do 1. Ligi awansowała również Polonia Warszawa. Także w niższych ligach niektóre kluby radzą sobie bardzo dobrze. Jednym z nich jest Polonia Bytom, która jest prawie pewna awansu na poziom centralny.

Chude lata i ważny powrót Polonii Bytom

Po raz ostatni drużyna Polonii Bytom zagrała w polskiej Ekstraklasie w 2011 roku. Wówczas mający duże problemy zespół ze Śląska zajął ostatnie, 16. miejsce w ligowej tabeli i zanotował spadek. W kolejnych latach nie było lepiej. Skończyło się tym, że dwukrotni mistrzowie Polski w 2015 roku zagrali już w 3. lidze, by lata 2018-2019 spędzić o jeszcze jeden poziom rozgrywkowy niżej.

W tym czasie w Bytomiu doszło jednak do istotnych zmian, które pozwalają wierzyć w lepszą przyszłość. Wydaje się, że klub został uzdrowiony, dzięki czemu kibice ponownie mogą marzyć o grze na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Choć Polonia do Ekstraklasy ma jeszcze daleko, klub stawia właśnie bardzo ważny krok w jej kierunku. W czwartym sezonie z rzędu spędzonym na poziomie 3. ligi, śląski zespół jest na najlepszej drodze do awansu. Po 30 rozegranych meczach Bytomianie mają na swoim koncie 71 punktów, o 10 więcej niż drugi w tabeli Rekord Bielsko-Biała. Tym samym byłym mistrzom kraju do szczęścia wystarczy zdobycie trzech punktów w czterech ostatnich spotkaniach sezonu. Doskonale wiedzą o tym sami piłkarze, którzy nie kryli radości po środowym zwycięstwie 2:0 z Odrą Wodzisław, która z kolei może spaść do 4 ligi.

Poziom centralny i nowy stadion

Prawie pewny awans do 2. ligi oznacza, że już latem Polonia Bytom zagra ponownie na poziomie centralnym, a jej rywalami będą takie zespoły jak Pogoń Siedlce, GKS Jastrzębie, Olimpia Elbląg czy Lech II Poznań..

Co więcej, na początku sezonu 2023/2024 fani będą mogli zasiąść na trybunach nowego stadionu Polonii Bytom. Stary, rozpadający się obiekt zespół zmieni na nieduży, ale nowoczesny obiekt przy ul. Piłkarskiej, który pomieści ponad 2000 osób. Przewagą gospodarzy w 2 lidze będzie też nowoczesna, sztuczna murawa, która jest już gotowa do użytku.

Piłkarze Polonii Bytom będą mogli zapewnić sobie awans na poziom centralny już w najbliższą sobotę. Ślązaków czeka wyjazdowe spotkanie z Polonią Nysa, która w ostatnich pięciu spotkaniach nie odniosła żadnego zwycięstwa.