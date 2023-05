Wychowanek Barcelony cieszył się z gola jak Messi. Chiellini zażenowany. "Pajac"

Wygrane derby Los Angeles są osłodą bardzo słabego dotychczas sezonu w wykonaniu LA Galaxy. To dopiero czwarta wygrana tego zespołu w tym sezonie. W MLS idzie im katastrofalnie, bo przegrali osiem z trzynastu dotychczas rozegranych spotkań. To powoduje, że LA Galaxy zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej. Piłkarze z Los Angeles są też drugą najgorszą defensywą całych rozgrywek.

Piękny gol i celebracja zgapiona od Messiego

LA Galaxy wygrało 2:0 i awansowało do ćwierćfinału US Open Cup, ale o tym meczu mówi się tylko z powodu bramki, którą zdobył Riqui Puig. Hiszpan przebiegł z piłką pół boiska, a następnie ominął trzech obrońców i podciął futbolówkę obok interweniującego bramkarza. Ta powoli doturlała się do bramki i żaden z obrońców Los Angeles FC nie miał już szansy na jej wybicie.

Wychowanek FC Barcelony wywołał dodatkowe zamieszanie przez swoją cieszynkę. Zdjął koszulkę, a następnie pokazał stronę z nazwiskiem kibicom siedzącym na trybunach. Taki rodzaj celebracji od razu przyniósł skojarzenie z Lionelem Messim. Argentyńczyk przed laty w ten sam sposób cieszył się z trafienia przeciwko Realowi Madryt. Dla niektórych była to jednak przesada.

Chiellini nie wytrzymał. Nazwał rywala pajacem

Do tych, którym nie spodobała się cieszynka Puiga, należy Giorgio Chiellini. Włoch normalnie grałby w zespole rywali, ale uniemożliwiła mu to kontuzja. Ostatni mecz, w którym wystąpił, miał miejsce 9 kwietnia. Obrońca zobaczył zawodnika LA Galaxy w strefie mieszanej, gdzie Hiszpan udzielał wywiadów. Rzucił w jego stronę słowem "Payaso", czyli po prostu nazwał go pajacem.

Nie wyglądało na to, żeby były reprezentant hiszpańskiej młodzieżówki przejął się tymi słowami i widocznie zadowolony kontynuował swoją wypowiedź. Był to dopiero drugi gol Puiga w tym sezonie.