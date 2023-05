Niewiarygodne. Kolejna wtopa Wieczystej Kraków. Komplikują sobie sytuację

Wieczysta Kraków nie miała ostatnio dobrej serii. Najpierw drużyna prowadzona przez Wojciecha Łobodzińskiego sensacyjnie zremisowała na wyjeździe 2:2 z przedostatnią drużyną tabeli - Wisłą Sandomierz, a potem przegrała u siebie 1:3 z Wisłoką Dębica. W efekcie przed 30. kolejką krakowianie zajmowali drugie miejsce w tabeli czwartej grupy III ligi ze stratą punktu do Stali Stalowa Wola.

Piękny gol Radosława Majewskiego dał tylko remis Wieczystej Kraków

We wtorkowe popołudnie Wieczysta Kraków w obecności ponad czterech tysięcy widzów zmierzyła się z rezerwami Korony. Kielczanie przyjechali do Krakowa bez zawodników z pierwszej drużyny. To gospodarze byli zdecydowanymi faworytami spotkania, ale bili głową w mur i nie potrafili zdobyć gola. Na początku drugiej połowy mogli wreszcie otworzyć wynik, ale Manuel Torres po uderzeniu z trudnej pozycji z kąta trafił w słupek. W odpowiedzi w 50. minucie kielczanie zrobili, piękną zespołową akcję. Miłosz Strzeboński podał kapitalnie prostopadle do wychodzącego na dobrą pozycję Jakuba Rybusa, a napastnik Korony uderzył nad interweniującym bramkarzem i trafił do siatki.

W 87. minucie gospodarze wyrównali. Po akcji prawą stroną piłkę w polu karnym otrzymał Radosław Majewski i strzelił z czternastu metrów mocno i precyzyjnie pod poprzeczkę. Krakowianie atakowali do końca, ale robili to nieudolnie i nie udało im się zdobyć zwycięskiej bramki.

Po tym remisie Wieczysta ma tyle samo punktów co prowadząca w tabeli Stal Stalowa Wola, ale jeden mecz rozegrany mniej. Lider we wtorek gra u siebie z Podlasiem Biała Podlaska. Do przerwy jest bezbramkowy remis.

Do zakończenia sezonu zostały jeszcze cztery kolejki. Wieczysta Kraków zagra na wyjeździe z Avią Świdnik i Podhalem Nowy Targ oraz u siebie z Czarnymi Połaniec, a za mecz z ŁKS-em Łagów otrzyma walkower.

Natomiast Stal Stalowa Wola zmierzy się na wyjeździe z Sokołem Sieniawa i Lublinianką oraz u siebie z Orlętami Radzyń Podlaski i Wisłą Sandomierz.