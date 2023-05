Niemcy chcą zatrzymać Karbownika. Nie stać ich, ale mają plan

Ostatnie lata były trudne dla Michała Karbownika. Polak nie miał wielu okazji do gry w Brighton, po czym został wypożyczony do Olympiakosu Pireus, gdzie występował głównie w rezerwach. Dopiero w Fortunie Duesseldorf odżył. Doskonale dogadywał się na boisku z Dawidem Kownackim, a ich współpraca przełożyła się na kilka goli. Wydaje się jednak, że czas obrońcy w niemieckim klubie dobiega końca - choć Fortuna jest zadowolona z jego postawy, to nie stać jej na wydanie trzech milionów euro, zawartych w klauzuli wykupu. - Na dzień dzisiejszy drzwi są zamknięte - mówił Christian Weber, dyrektor sportowy zespołu z Duesseldorfu. Mimo wszystko tamtejsze media wierzą, że uda się zatrzymać Karbownika i podsuwają klubowi pewien plan.

Michał Karbownik może zostać w Fortunie. Chytry plan

Jak donoszą dziennikarze serwisu Express.de, Fortuna mogłaby spróbować rozwiązać sprawę z Karbownikiem tak samo, jak przed laty z Rouwenem Henningsem. Niemiec, podobnie jak Polak, przebywał na wypożyczeniu w Fortunie. Po zakończeniu sezonu klub chciał go wykupić z Burnley, ale Anglicy postawili zaporową cenę. Ostatecznie piłkarz wrócił na Wyspy, ale macierzysta drużyna także nie wiązała z nim przyszłości. Piłkarz zapewnił jednak, że chce pozostać do zakończenia kontraktu, nawet jeśli będzie tylko siedział na ławce.

Ostatecznie Burnley oddało Henningsa za darmo, z czego skorzystała Fortuna. Dziennikarze twierdzą, że Niemcy mogą postąpić w taki sam sposób w przypadku Karbownika. Wszystko będzie zależało od postawy i chęci współpracy Polaka. "Jeśli obrońca będzie nalegał, aby wypełnić całość kontraktu, a więc do 2024 roku, szefowie Brighton mogą ponownie rozważyć swoją politykę transferową. Dodatkowym atutem Fortuny jest fakt, że Karbownik bardzo chciałby kontynuować grę w Dusseldorfie" - czytamy.

O tym, gdzie ostatecznie zagra Karbownik w przyszłym sezonie, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Dziennikarze określili, że jego starta byłaby dużym problemem dla Fortuny. "To odejście, które naprawdę boli" - czytamy. Już teraz wiadomo, że jeśli Polak pozostanie w Duesseldorfie, to nie będzie grał z Dawidem Kownackim. 26-latek związał się z Werderem Brema.

Co więcej, "Bild" wskazywał, że to właśnie przez napastnika spadły szanse na transfer definitywny Karbownika. Zimą Kownackim interesowało się Brentford i oferowało dwa miliony euro. W przypadku sprzedaży część pieniędzy miała zostać przeznaczona na wykupienie Karbownika. Ostatecznie do transakcji nie doszło, ponieważ weto postawiła Fortuna, która straciła ostatnią szansę, by zarobić na sprzedaży Polaka.