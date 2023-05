Co dalej z przyszłością Krychowiaka? Jest reakcja z Arabii. Jednoznaczna

Najpierw był szok, cisza na stadionie i frustracje Cristiano Ronaldo. Gdy Al-Nassr przegrywało z Al-Shabab 0:2, a w tym samym czasie zespół Ittihad FC prowadził z Al Baten 1:0, wydawało się, że losy mistrzostwa są już rozstrzygnięte. Portugalczyk był załamany. Czuł, że kolejna szansa na trofeum w nowym klubie może przepaść. Nie dowierzał do tego stopnia, że po jednej z akcji padł na kolana i szeroko rozłożył ręce. Miał pretensje do sędziego, do kolegów, ale sam nie pomagał. A to beznadziejnie uderzył z rzutu wolnego, a to, zamiast podać do lepiej ustawionego kolegi, próbował przedryblować czterech rywali, po czym padł na murawę i nie wrócił do obrony.

Minuty mijały, a jeden z najlepszych piłkarzy w historii wyglądał jak cień siebie samego sprzed lat. Ręce załamywać zaczynali już nawet kibice Al-Nassr, ale na koniec i tak to Ronaldo został bohaterem. Jego zespół pokonał Al-Shabab 3:2, Portugalczyk strzelił zwycięskiego gola, a kulisy tego spotkania możecie obejrzeć tutaj:

- Transfer Ronaldo wszystko zmienił. Wcześniej ludzie interesowali się piłką, ale głównie zagraniczną. Teraz jest moda na naszą ligę. Jej poziom może nie jest jakiś oszałamiający, ale emocji nie brakuje. Piłkarze przeważnie zaczynają mecz na wysokiej intensywności, ale z każdą kolejną minutą tempo spada. Raz, że w takich temperaturach nie gra się łatwo, a dwa, że część piłkarzy - zwłaszcza z zagranicy - najlepsze lata ma już za sobą. Trafiają tu na "piłkarską emeryturę" i zdarza się, że po prostu człapią po boisku - mówił mi dzień przed meczem Majed, taksówkarz z Rijadu. Jego słowa bardzo szybko się potwierdziły.

Mecz Al-Nassr z Al-Shabab nie był intensywny, głównie z powodu warunków pogodowych. W dzień w Rijadzie, w pełnym słońcu, było około 50 stopni Celsjusza. Po zachodzie słońca temperatura spadła, ale na stadionie wciąż było bardzo duszno. - To będzie trudny mecz - mówili fani przed stadionem. Rozdawali darmową wodę i zapraszali na arabską kawę. Mnie również.

- Skąd jesteś? - pytali, a gdy dowiedzieli się, że z Polski, od razu zaczęli krzyczeć: Adriano, Adriano, Adriano! Na początku nie wiedziałem, o kogo im chodzi. Dopiero gdy jeden z nich wyjął telefon i pokazał mi zdjęcie z Adrianem Mierzejewskim, załapałem - w Rijadzie wciąż kochają byłego reprezentanta Polski.

- Welcome back Polanda, welcome back - cieszyli się, gdy zaproponowałem, że nagramy pozdrowienia dla Adriana. Pytali, gdzie gra, jak mu idzie i czy podaje Lewandowskiemu w reprezentacji? Ależ byli zdziwieni, gdy usłyszeli, że Mierzejewski od dłuższego czasu nie gra w kadrze. Nie dowierzali, tak jakby czas się dla nich zatrzymał, a były reprezentant Polski nie był już 36-letnim pomocnikiem z ligi chińskiej, a gwiazdą, która błyszczała w barwach ich ukochanego klubu. A przypomnę tylko, że Mierzejewski w Al-Nassr rozegrał 67 meczów, strzelił 26 goli i miał 18 asyst.

Rozmawialiśmy też chwilę o Ronaldo, o Krychowiaku. - To dobry piłkarz, ważny dla Al-Szabab, nie odgrywa często głównych ról, ale skupia się na pracy dla zespołu. Ja szanuję takich zawodników, oby tylko tym razem nie pokazał nic wielkiego - uśmiechał się jeden z fanów Al-Nassr.

I choć reprezentant Polski całkiem nieźle rozpoczął derby Rijadu: asekurował obronę, podłączał się do ataków, to z minuty na minutę wyglądał coraz słabiej. W drugiej połowie to jego łatwa strata piłki na własnej połowie dała Al-Nassr idealną szansę na gola. Tylko Talisca wie, jak jej nie wykorzystał. Podprowadził piłkę, miał mnóstwo miejsca, ale uderzył nad poprzeczką. Zresztą po tej stracie Krychowiak błyskawicznie uniósł ręce i przeprosił swoich kolegów.

- Widziałem w tym sezonie lepsze mecze Krychowiaka. To dobry zawodnik - mówił mi dziennikarz telewizji transmitującej mecze ligi arabskiej. Zresztą o tym, jak postrzegany w Arabii jest polski pomocnik najlepiej świadczy pytanie, które zadał mi ten dziennikarz. - Wiesz co z przyszłością Krychowiaka? Tu wszyscy mamy nadzieję, że zostanie - rzucił po jednej z akcji. - Chyba jeszcze żadna decyzja nie zapadła - odpowiedziałem. - Słyszałem, że chce zostać w Arabii. To byłaby kapitalna wiadomość dla Al-Shabab - odpowiedział.

Zresztą to właśnie ten dziennikarz po meczu mógł przeprowadzić wywiad i z Ronaldo, i z Krychowiakiem. Problem w tym, że był jedynym przedstawicielem mediów, który dostał tę szansę. W niemal każdej lidze świata piłkarze mają obowiązek wypowiedzi dla oficjalnego nadawcy rozgrywek, w strefie wywiadów, gdzie czekają dziennikarze z innych telewizji i redakcji, takiego obowiązku już nie ma. Rzecznicy prasowi jednak niemal zawsze przychodzą tam z minimum jednym zawodnikiem. Ale nie w Arabii Saudyjskiej. Po meczu Al-Nassr z Al-Shabab do mediów nie wyszedł żaden piłkarz. Ani ze zwycięskiej, ani z przegranej drużyny. Dziennikarze czekali około godziny, chwilę się poawanturowali, po czym machnęli ręką i poszli do domu. - To tutaj norma - usłyszałem na koniec.