Najbliższe miesiące będą bardzo trudne dla władz PSG. W czasie zaledwie jednego okienka transferowego Francuzi mogą stracić trzy największe gwiazdy swojego zespołu, w tym niezwykle ważnego dla paryskiego projektu Kyliana Mbappe. Francuski napastnik ma poważnie rozważać odejście z zespołu w związku z projektem dotyczącym przyszłości, przedstawionym mu przez działaczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Grzegorz Krychowiak miał wielkie szczęście. To mogło zakończyć się dużo gorzej

Nie będzie przedłużenia? Mbappe poważnie się zastanawia

Jak wszyscy kibice doskonale pamiętają, Kylian Mbappe przedłużył swój kontrakt z drużyną Paris Saint-Germain w maju 2022 roku. Wówczas bardzo dużo mówiło się o potencjalnym transferze francuskiego napastnika do Realu Madryt, lecz sam zainteresowany zdecydował się zostać w Paryżu, parafując rekordową umowę i otrzymując możliwość wpływu na codzienne działanie zespołu.

Rok później wydaje się, że jeden z najlepszych piłkarzy na świecie może żałować swojej decyzji. Choć PSG sięgnie w sezonie 2022/2023 po mistrzostwo Francji, przygoda paryskiego klubu w europejskich pucharach skończyła się zdecydowanie przedwcześnie, mimo gry w ataku trójką Mbappe - Messi - Neymar. To spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w działaniu klubu, które nie podobają się 24-letniemu wychowankowi Monaco.

LaLiga działa w sprawie Viniciusa. Koniec patyczkowania się. Wymierzyli karę

Według informacji przekazywanych przez "L'Equipe" Mbappe ma być niezadowolony z projektu przyszłości klubu, jaki w ostatnich tygodniach mu przedstawiono. W związku z tym napastnik poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością i nie jest pewne, czy skorzysta z możliwości przedłużenia obowiązującej umowy o dodatkowy sezon. Jeśli Francuz nie zrobi tego do 31 lipca, wówczas jego kontrakt wygaśnie w czerwcu przyszłego roku.

To może oznaczać, że w celu zarobienia na transferze jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, władze PSG będą zmuszone sprzedać go w trakcie letniego okienka transferowego. To z pewnością byłby duży cios dla działaczy i kibiców, którzy od lat starają się budować zespół właśnie wokół znakomitego Francuza.

Media: Bayern poluje na nowego pomocnika. Na celowniku kolega Szczęsnego i Milika

Nie tylko Mbappe. PSG może zostać bez napastnika

Wiadomości podawane przez dziennikarzy L'Equipe są jeszcze bardziej istotne, gdy spojrzy się na przyszłość wielkiego ofensywnego tercetu drużyny z Parc des Princes. Praktycznie wiadomo już, że latem klub opuści Leo Messi, który prawdopodobnie trafi do FC Barcelony lub saudyjskiego Al-Hilal.

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się także informacje, jakoby transferem Neymara zainteresowany był Manchester United. Sam Brazylijczyk także ma poważnie zastanawiać się nad swoją przyszłością i jego odejście nie jest wykluczone. Gdyby tak się stało, PSG musiałoby bardzo szybko poszukać wzmocnień. W ich kadrze zabrakłoby bowiem klasowych napastników, którzy mogliby stanowić o sile rażenia zespołu.