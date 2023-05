To, że piłka nożna ma ogromny wpływ na światową kulturę, wiadomo od wielu lat. Doskonałym tego przykładem jest legendarna cieszynka Cristiano Ronaldo, którą znają kibice na każdym kontynencie. Sam Portugalczyk w ostatnim meczu ligowym zdecydował się jednak ją w niecodzienny sposób zastąpić, co bardzo spodobało się kibicom Al-Nassr.

REKLAMA

Zobacz wideo Grzegorz Krychowiak miał wielkie szczęście. To mogło zakończyć się dużo gorzej

Mecz, który daje nadzieje

Gdy Cristiano Ronaldo przechodził zimą do zespołu Al-Nassr, jego głównym zadaniem było zdobycie w nowych barwach mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. By zespół z Rijadu nadal miał szanse na sięgnięcie po trofeum, musiał we wtorkowy wieczór wygrać w meczu na szczycie z Al-Shabab, którego zawodnikiem jest Grzegorz Krychowiak.

Choć początek spotkania nie układał się po myśli Al Nassr, ostatecznie gospodarzom z Rijadu udało się wygrać spotkanie 3:2. Bardzo duży udział miał w tym doświadczony Portugalczyk, który w 59 minucie spotkania zdołał strzelić piękną, zwycięską bramkę.

Motor Lublin reaguje na nasz wywiad. Rzucają oskarżeniami

Niecodzienna zmiana. Ronaldo podziękował Allahowi

Zaraz po golu zdobytym przez Cristiano Ronaldo, kibice zgromadzeni na stadionie w Rijadzie byli gotowi na wspólną, tradycyjną celebrację bramki. Portugalczyk, zgodnie z tradycją, pobiegł w kierunku narożnika boiska, gdzie przez lata wyskakiwał w powietrze i głośno krzyczał "Siu". Tym razem było jednak inaczej.

Gwiazdor Al Nassr postanowił szybko się zatrzymać i utonąć w objęciach kolegów z zespołu. Po chwili Ronaldo zdecydował się upaść na kolana i oddać pokłon, tak jak robią to muzułmanie czczący Allaha. W sieci zawrzało, a fani Al Nassr poczuli się dumni z postawy swojego ulubieńca.

Na dwie kolejki przed końcem sezonu w Arabii Saudyjskiej, Al Nassr zajmuje drugie miejsce w tabeli ze stratą trzech punktów do Al-Ittihad. W najbliższych tygodniach Cristiano Ronaldo i spółkę czekają spotkania z niebezpiecznymi rywalami, Al-Ettifaq i Al-Fateh. Liderzy ligi saudyjskiej spotkają się z kolei z Al Feiha i Al Taee.