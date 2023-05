Czesi boją się powtórki "masowej katastrofy". W UEFA komuś znów zabrakło wyobraźni

Przed nami finał Ligi Europy (31 maja), Ligi Konferencji Europy (7 czerwca) i Ligi Mistrzów (10 czerwca). Tak się złożyło, że w trzech meczach finałowych zobaczymy ekipy z Włoch, a w dwóch drużyny z Anglii. Po ostatnim finale Euro na Wembley (Włochy-Anglia) i zeszłorocznym finale Ligi Mistrzów na Stade de France (Liverpool - Real Madryt), fani z Wysp nie budzą dobrych skojarzeń. Przypominają się obrazki z forsowania bram, problemy z podrabianymi biletami i utarczki z ochroną, choć trzeba dodać, że winni nie są wyłącznie kibice, a organizacja meczów stała na słabiutkim poziomie. Dziś największe problemy mają zaś Czesi.

Finał pucharu na 19 tys. fanów. UEFA nie miała wyobraźni

Tegoroczny finał Ligi Konferencji Europy (LKE) odbędzie się w Pradze na stadionie Slavii Praga. Skromnym, bo mogącym pomieścić zaledwie 19,3 tys. kibiców. To na tym obiekcie w marcu reprezentacja Polski przegrała 1:3 w eliminacjach do Euro 2024.

Z perspektywy czasu wygląda na to, że UEFA nie miała wyczucia z taką decyzją. Ekipy, które doszły do finału rozgrywek to duże i popularne marki, które mają rzesze kibiców. Stadio Artemio Franchi należący do Fiorentiny może pomieścić ponad 43 tys. widzów, a londyński obiekt West Hamu United przyjmuje zwykle około 66 tys. osób. Zestawiając to z informacją, że oba kluby dostały dla swych fanów dokładnie po 4890 biletów, kłopoty zaczynają tworzyć się same. Po pierwsze dlatego, że przy małej podaży ogromny jest popyt. To już doprowadziło do handlu w drugim obiegu i raju dla koników. Wejściówki, których ceny nominalne wynosiły od 17 do 109 funtów, teraz na Wyspach można odkupić od 2 tys. do 9 tys. funtów! To nawet 90-krotność ceny początkowej. Po drugie, jak pokazały wydarzenia z zeszłorocznego finału Ligi Mistrzów, większa będzie pokusa, by bilety fałszować i wprowadzać do obrotu. Choć teraz będzie to trudniejsze, bo europejska centrala zrezygnowała z drukowanych kart wstępu. I w końcu po trzecie, część fanów znów może zdecydować się na próbę wejścia na obiekt bez biletu, co zwykle kończy się przepychankami czy zamieszkami ze służbami. Przy meczu w Pradze wszystkie te scenariusze są bardzo realne, co już potwierdziły czeskie służby.

- Nie mamy potwierdzenia, ale zakładamy problemy z kibicami i tym, że może dochodzić do bójek między obiema stronami. Wierzymy jednak, że możemy ograniczyć je do minimum - mówi "Daily Mail" informator czeskiej policji.

Czynnikiem, który może utrudnić funkcjonariuszom panowanie nad tłumem, jest m.in. alkohol. Czechy to kraj, gdzie piwo jest tańsze niż paczka gumy do żucia. W lokalnych sklepach puszka browaru to koszt pół funta, czyli mniej niż trzy złote. To dla gości z zagranicy cena promocyjna.

25 tysięcy kibiców bez biletów, więcej niż tych na stadionie

- Na dzień finału nie będziemy blokować sprzedaż piwa. Wiemy, że ludzie będą się upijać i będą agresywni, ale jesteśmy na to przygotowani - przyznał cytowany przez angielskie media funkcjonariusz. Za dość szczerą wypowiedzią rzeczywiście idą działania, bo według szacunków służb do stolicy Czech może przyjechać 25 tys. kibiców (Anglików i Włochów) bez biletów. Większość z Wysp.

To dlatego UEFA niedawno zwołała nadzwyczajne spotkanie w Pradze, w którym uczestniczyli szefowie policji Wielkiej Brytanii, Scotland Yardu oraz funkcjonariusze z Włoch i Czech. Pierwsze ustalenia są takie, że wokół Fortuna Areny zostanie stworzony pierścień ze stalowych zapór, przez który nie będą mogli przejść kibice bez biletów. Dodatkowo przestrzeń wokół leżącego nieopodal Generali Areny, należącej do rywala Slavii, czyli Sparty, zostanie wykorzystana jako strefa kibica dla jednej z grup kibiców. To tam będą kierowani fani bez biletów, by oglądać mecz na wielkich ekranach. Druga grupa fanów będzie miała swoją przestrzeń i ekrany przy Praskim Terenie Wystawowym.

Pomiędzy strefami będą tysiące uzbrojonych policjantów i ochroniarzy. Czesi już ściągają funkcjonariuszy z całego kraju. Policjantów ma być ponad 10 tysięcy. Angielscy kibice tłumne stawienie się w Pradze tłumaczą chęcią przeżywania zdobycia trofeum.

- Byłem na finale Pucharu Anglii w 1980 r., kiedy West Ham po raz ostatni zdobył ważne trofeum. Czekaliśmy na coś takiego 40 lat. To dlatego tak wielu fanów naszej drużyny będzie w Pradze, choć nie zobaczą meczu na żywo - tłumaczył "Dail Mail" jeden z fanów "Młotów". - To źle, że finał odbędzie się na tak małym stadionie - dodał. West Hamowi kibicować może także część polskich kibiców. Bramkarzem ekipy z Premier League jest Łukasz Fabiański, który jednak w meczach LKE siedzi na ławce rezerwowych.

Ze Stambułu odstraszają ceny. Czy będzie spokojnie po wyborach?

Nieco spokojniej wygląda sytuacja jeśli chodzi o finał Ligi Mistrzów, w którym Inter zagra z Manchesterem City. Wszystko przez ceny wyprawy do Stambułu. Już sam lot w obie strony, zakwaterowanie i jedzenie w dniu 10 czerwca to przy wygórowanych właśnie cenach koszt dwóch tys. funtów.

Poza tym oba kluby dostały na ten mecz po 20 tys. wejściówek, a kolejne siedem tysięcy będzie sprzedawać UEFA. Pozostałe z 72 tys. miejsc trafią do lokalnego komitetu, ale też sponsorów i partnerów UEFA. W Stambule ostatnio bardziej martwiono się o bezpieczeństwo na ulicach i ewentualne zamieszki po drugiej turze wyborów prezydenckich. Ta planowana jest na koniec maja.

UEFA teraz bardziej zajęta jest wdrażaniem wyników raportu po zeszłorocznym finale Ligi Mistrzów na Stade de France. W dokumencie oceniono, że w Paryżu "prawie doszło do masowej katastrofy". Francuska policja użyła gazu łzawiącego wobec kibiców, którzy utknęli w zatłoczonych, wolno poruszających się kolejkach na wiele godzin przed meczem, który ostatecznie został opóźniony o 40 minut. UEFA początkowo za wszystko obwiniała spóźnionych fanów Liverpoolu, chęć ich wtargnięcia na stadion i fałszywe bilety. W raporcie dostało się jednak też francuskim funkcjonariuszom za "poleganie na samej amunicji" i brak współpracy ze środowiskiem kibiców.

Teraz ostatnie kilometry przed stadionem w Stambule mają już wyglądać inaczej. Ze specjalnie oznaczonymi kordonami bezpieczeństwa, z personelem przy kołowrotkach i ewentualnym rozwiązywaniem problemów na miejscu, a nie odsyłaniem z niczym.

Najmniej obaw słychać na razie ze strony Węgrów. Oni już 31 maja będą gościć w Budapeszcie kibiców Sevilli i Romy podczas finału Ligi Europy. W tej drugiej drużynie gra Nicola Zalewski. Węgierskie służby też zdają sobie sprawę ze sporej grupy fanów bez biletów, ale przygotowali dla nich strefę kibica i kilka piłkarskich wystaw w centralnych punktach miasta. Na stadionie Puskas Arena może tego dnia pojawić się prawie 67 tys. fanów.