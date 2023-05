- Skąd jesteś? - pytali mnie kibice przed stadionem Marsool Park, na którym swoje mecze rozgrywa zespół Al-Nassr. Gdy odpowiedziałem, że z Polski, od razu zaczęli krzyczeć: Adriano, Adriano, Adriano! Na początku nie wiedziałem, o co im chodzi. Dopiero gdy jeden z nich wyjął telefon i pokazał mi zdjęcie z Adrianem Mierzejewskim, załapałem - w Rijadzie wciąż kochają byłego reprezentanta Polski. - Welcome back Polanda, welcome back - cieszyli się, gdy zaproponowałem, że nagramy pozdrowienia dla Adriana. Pytali, gdzie gra, jak mu idzie i czy podaje Lewandowskiemu w reprezentacji? Ależ byli zdziwieni, gdy usłyszeli, że Mierzejewski od dłuższego czasu nie gra w kadrze. Nie dowierzali, tak jakby czas się dla nich zatrzymał, a były reprezentant Polski nie był już 36-letnim pomocnikiem z ligi chińskiej, a gwiazdą, która błyszczała w barwach ich ukochanego klubu. A przypomnę tylko, że Mierzejewski w Al-Nassr rozegrał 67 meczów, strzelił 26 goli i miał 18 asyst.

Wcześniej ci sami kibice zaprosili mnie na arabską kawę. Dali butelkę wody i zapewniali, że każdy, kto pojawia się na ich stadionie, jest ich przyjacielem. Nie zmienili zdania, nawet gdy powiedziałem, że bardziej interesuje mnie występ Grzegorza Krychowiaka, nie Cristiano Ronaldo. Zresztą to, co dzieje się tu wokół Portugalczyka, można nazwać prawdziwym szaleństwem. Niemal każdy ma tu koszulkę z numerem 7 i każdy zna jego charakterystyczną cieszynkę, co zresztą możecie zobaczyć na tym wideo:

Kulisy pojedynku Cristiano Ronaldo z Grzegorzem Krychowiakiem będziecie mogli śledzić w Sport.pl, a stawką wtorkowego meczu Al-Nassr i Al-Shabab może być nawet mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. W grze liczą się już tylko dwa zespoły: Ittihad FC, czyli aktualny lider, oraz Al-Nassr, które na trzy kolejki przed końcem sezonu traci do pierwszego miejsca trzy punkty. Zespół Krychowiaka walczy o trzecie miejsce z Al-Hilal.