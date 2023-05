Nie milkną echa kontrowersyjnego nagrania z udziałem Sergiego Roberto i Alejandro Balde, które pojawiło się w weekend w mediach społecznościowych FC Barcelony. Zawodnicy katalońskiego klubu podziękowali na nim rosyjskim kibicom za wsparcie podczas kończącego się sezonu. Wideo wywołało spore oburzenie Szachtara Donieck, czego dowodem był wpis w mediach społecznościowych, uderzający również w Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy spotkania z Lewandowskim. "Bardzo mnie to uderzyło"

Szachtar Donieck grzmi po wtopie Barcelony. "Oczekujemy, że klub przyzna się do błędu"

Teraz ukraiński klub, a konkretnie jego prezes Siergiej Pałkin, ponownie odniósł się do tego nagrania. - Ukraiński klub piłkarski Szachtar wyraża swoje oburzenie z powodu opublikowanej wiadomości wideo od graczy Barcelony Alejandro Balde i Sergiego Roberto ze słowami wdzięczności dla fanów piłki nożnej z Rosji. Mamy nadzieję, że FC Barcelona zdaje sobie sprawę, że ich wsparcie dla kraju takiego jak Rosja w tym czasie jest całkowicie nie do zaakceptowania. Oczekujemy, że klub przyzna się do błędu i uniknie podobnych sytuacji w przyszłości - stwierdził, cytowany przez "The Guardian".

Wsparcie dla Viniciusa. Mocne podejście. Prześladowcy dostali jasny przekaz

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- Uważamy to za czyn nie do zniesienia i po prostu niemoralny. Musimy pamiętać, że żadne zwycięstwo na boisku piłkarskim nie jest warte życia dziecka, żadne pieniądze zarobione na piłkarskim rynku nie są warte zniszczonych miast i zrujnowanego życia ludzi - dodał prezes klubu.

Lewandowski może zagrać w najdroższym meczu w dziejach. A to tylko sparing

Barcelona wystosowała oficjalny komunikat. Zabrakło słowa "przepraszamy"

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Barcelony. Kataloński klub postanowił wysłać do ukraińskiej gazety "Tribuna" oficjalny komunikat, który przetłumaczył portal fcbarca.com. "Po raz kolejny wyrażamy nasze poparcie dla narodu ukraińskiego i głęboko żałujemy, że te pozdrowienia uraziły naszych fanów na Ukrainie. Prezydent Joan Laporta, w przemówieniu wygłoszonym w marcu 2022 roku, wyraził swoje wsparcie w obliczu wojny, którą określił jako 'nieuzasadnioną', i odniósł się do wszystkich ukraińskich sportowców, którzy stali się częścią klubu. Co więcej, zaoferował wsparcie FC Barcelony wszystkim Ukraińcom przybywającym do Katalonii w poszukiwaniu schronienia" - czytamy w komunikacie.

W dalszej części oświadczenia zostały wyliczone działania, jakie podjęła Barcelona w celu udzielenia wsparcia Ukrainie i obywatelom tego kraju. W pięciu akapitach tekstu zabrakło jednak słowa, które zapewne było najbardziej wyczekiwane, czyli "przepraszam".