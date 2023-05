Chciał ustawiać mecze w Polsce. Policja dokonała aresztowania. Udawał sponsora

Na początku maja do Lechii Zielona Góra (III liga) zgłosił się mężczyzna, który zaproponował ustawianie meczów pod zakłady bukmacherskie. Pracownicy klubu zgłosili sprawę na policję, do PZPN-u oraz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, a następnie nagłośnili ją w mediach.

Policja zatrzymała podejrzanego, który chciał ustawiać mecze Lechii Zielona Góra. Trafił do aresztu

Tajemniczy mężczyzna początkowo podawał się za Ukraińca, a potem twierdził, że jest obywatelem Mołdawii. Gdy jego działania zostały nagłośnione, słuch o nim zaginął. Najprawdopodobniej próbował zatrzeć za sobą ślady.

Sprawą zajęli się eksperci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Przez wiele dni prowadzili bardzo intensywne poszukiwania, gdyż istniało ryzyko, że mężczyzna ucieknie z kraju. We wtorek Lubuska Policja przekazała, że po wcześniejszym ustaleniu jego danych personalnych i miejsca pobytu w środę 17 maja doszło do zatrzymania.

Zgodnie z artykułem 46 ust. 2 Ustawy o sporcie 37-letni obywatel Mołdawii usłyszał zarzut związany z obietnicą udzielenia korzyści majątkowej w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik lub przebieg zawodów. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wniosła w tej sprawie o areszt. Sąd przychylił się do tego wniosku, przez co podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi w odosobnieniu. Może zostać skazany nawet na osiem lat pozbawienia wolności. Lubuska Policja zaapelowała także o zgłaszanie podobnych przypadków.

Polska ma problem z ustawianiem meczów. Wstrząsający raport

W kwietniu szwajcarska firma Sportradar przygotowała raport dotyczący ustawiania meczów pod zakłady bukmacherskie. W Polsce monitoruje ona ekstraklasę, I, II i III ligę, a także Centralną Ligę Juniorów. Nasz znalazła się na dziewiątym miejscu, doszukano się 36 nieczystych spotkań. Najwięcej, bo 152, było ich w Brazylii.