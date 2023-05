Marciniak wybrany na sędziego finału LM. Boniek podkreśla jedną rzecz. "Zmienił się"

"Prowadzić finał mistrzostw świata i finał Ligi Mistrzów? To gigantyczny zaszczyt, ostatnia misja w grze. Dotychczas dostąpiło tego raptem czterech sędziów i tylko Howard Webb dokonał tego w jednym sezonie. Ale nawet on nie prowadził wcześniej jednego z półfinałów, jak Szymon Marciniak, dla którego UEFA nagięła jeszcze kilka niepisanych zasad. A właściwie nie tyle dla niego, co dla siebie: w imię świętego spokoju, zapanowania nad gwiazdami Manchesteru City i dobrze poprowadzonego meczu" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl o sukcesie Szymona Marciniaka.

Zobacz wideo W Barcelonie wszyscy już żyją przyszłym sezonem. "Dominuje jeden temat"

Są oburzeni wyborem Marciniaka na finał LM. To musieli być oni. "Katastrofalny"

Polski arbiter jest do tego rozchwytywany, bo już prowadził finał Pucharu Króla Arabii Saudyjskiej, a niedługo ma sędziować finał Pucharu Cypru. Do tego po ostatnim meczu półfinałowym Ligi Mistrzów między Manchesterem City a Realem Madryt był szeroko określany "najlepszym sędzią na świecie".

Zbigniew Boniek ocenił Szymona Marciniaka. "Utalentowany był od zawsze"

- Szymon Marciniak był naszym sędzią topowym, ale ja pamiętam Szymona, który kilka lat temu na naszych stadionach był obrażany. Krzyczano "Szymon, co? Ty…" i tym podobne niewybredne wypowiedzi. Marciniak zrobił krok do przodu. Według mnie zmienił się nieprawdopodobnie - mówił Zbigniew Boniek w rozmowie z portalem polsatsport.pl. Zdaniem byłego prezesa PZPN-u w ostatnich latach polscy arbitrzy przeszli ogromną zmianę pod względem przygotowania, fizyczności, czy wyglądu.

- Ja muszę powiedzieć, że Marciniak wykorzystał szansę, jaką mu stworzono w ostatnich 18 miesiącach. Gdy kiedyś Szymona napisze książkę, to wydaje mi się, że to będzie najważniejszy rozdział. Dlaczego tak się stało, co było powodem tej przemiany itd - dodawał Boniek.

Oni zachwycają się Krzysztofem Piątkiem. "Nieoceniony"

Legendarny polski piłkarz zaznaczył, że sędzia podobnie, jak piłkarz, musi mieć za sobą sporo meczów, żeby nabrać odpowiedniego doświadczenia. - Zmiana, jaką w ostatnim czasie przeszedł Szymon wyszła mu zdecydowanie na korzyść. Utalentowany był zawsze - podkreślił. Finał Ligi Mistrzów zostanie rozegrany 10 czerwca w Stambule. Zmierza się w nim Manchester City i Inter Mediolan. Marciniak kilka tygodni temu prowadził inny finał, a mianowicie mundialu w Katarze, w którym Argentyna sięgnęła po mistrzostwo po rzutach karnych.