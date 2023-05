To jest hit. Króciutko o transferze Messiego. "Niech Bóg mnie strzeże, jeśli tu trafi"

22 listopada ubiegłego roku i pierwszy mecz Argentyny na mistrzostwach świata w Katarze. Tego dnia przyszli mistrzowie świata zmierzyli się z Arabią Saudyjską. Spotkanie zakończyło się sensacyjną wygraną Saudyjczyków 2:1 i wstrząsnęło piłkarskim światem oraz samą Argentyną. Ostatecznie piłkarze z Bliskiego Wschodu nie wyszli z grupy, a "Albicelestes" sięgnęli po puchar.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy spotkania z Lewandowskim. "Bardzo mnie to uderzyło"

W Barcelonie wszyscy tym żyją. "Dominuje jeden temat"

Podczas tamtego spotkania doszło do spięcia między Leo Messim a Alim Al-Bulayhim. W pewnym momencie zawodnik podszedł do Leo Messiego i zaczął coś do niego mówić. Dziennikarze Goal.com spytali Saudyjczyka, o to, co powiedział zawodnikowi PSG. - Powiedziałem mu, że nie wygrają tego meczu - odpowiedział krótko.

Leo Messi budzi obawy u obrońcy Al-Hilal. "Nie przyjadę do klubu, póki o mnie nie zapomni"

Teraz cała sprawa wróciła, gdy media zaczęły przekazywać informacje łączące Leo Messiego z przejściem do saudyjskiego Al-Hilal. A właśnie w tym klubie na co dzień występuje Ali Al-Bulayhi. Środkowy obrońcy w lekko zabawny sposób odniósł się do możliwego przyjścia Messiego, nawiązując do jego spięcia z Argentyńczykiem podczas mundialu.

- Nie wiem, co się wydarzy, ale obawiam się, że Messi powie: "Nie chcę tego z piątką w drużynie". Nie wiem, czy przyjdzie, czy nie, ale jeśli przyjdzie... Boże, chroń mnie. Jeśli przyjdzie, jeśli Bóg pozwoli, nie przyjadę do klubu, dopóki nie minie trochę czasu i Messi o mnie nie zapomni - powiedział 37-krotny reprezentant Arabii Saudyjskiej cytowany przez telewizję SBC.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Co z Lewandowskim? Hiszpanie już wiedzą. Duża zmiana w składzie Barcelony

A czy Leo Messi ostatecznie wyląduje w lidze saudyjskiej? Kontrakt Argentyńczyka z PSG wygasa z dniem 30 czerwca, a na stole ma kosmiczną ofertę z Al-Hilal. Według ostatnich doniesień klub zaoferował 35-latkowi wynagrodzenie na poziomie pół miliarda euro za rok gry.