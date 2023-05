Mecz Ronaldo i Krychowiaka jak wizyta w muzeum. "On i tak zakonserwował się najlepiej"

Oglądanie hitu saudyjskiej ligi przypominało wizytę w wojskowym muzeum: eksponaty porośnięte mchem, zjadane przez rdzę, ale jeszcze nie tak stare, aby nie uwierzyć, że kiedyś dawały radę na froncie. Im dłużej im się przyglądaliśmy, tym częściej nachodziło pytanie, czy są na tyle sprawne, by w razie potrzeby z armat wystrzeliły jeszcze pociski? A może jak tylko przyspieszą, to rozpadną się na części?

Cristiano Ronaldo, w Arabii Saudyjskiej od pół roku, parę razy w tym meczu pokazał, że ma już rozkalibrowany celownik - tu niedokładnie podał, tam niecelnie uderzył, ale w końcu - po godzinie - kopnął, jak dawniej: sprzed pola karnego, mocno, tuż przy słupku, właściwie nie do obrony. To był strzał, jakich przed laty oddawał dziesiątki w każdym sezonie. Dał Al-Nassr zwycięstwo 3:2 i podtrzymał iluzoryczną szansę na zdobycie mistrzostwa. Portugalczyk, będący największą atrakcją tego muzeum, i tak zakonserwował się najlepiej. Ever Banega i Grzegorz Krychowiak z Al-Nassr w ogóle nie nawiązali do najlepszych lat. Człapali w upale, z każdą minutą biegali coraz mniej, za to coraz częściej tracili piłkę. Polak raz podarował ją rywalom tuż przed polem karnym, co przy lepszym strzale Talisci skończyłoby się golem.

Ten mecz znacznie lepiej wyglądał w aplikacji z wynikami niż w rzeczywistości: 3:2, pięć goli, zwroty akcji, kluczowe trafienie Ronaldo… A jednak trudno było dać się temu wszystkiemu porwać. Tempo było ślamazarne, intensywność niewielka, a poziom zgrania obu drużyn niski. Ponoć Al-Nassr wcześniej grał bardziej zespołowo, ale trener Rudi Garcia parę tygodni temu został pogoniony, bo gwiazdom przeszkadzały jego taktyczne ramy. Potrzebowały odetchnąć, jak każdy, kto w 95. minucie wyłączył ten mecz. Znacznie ciekawszy od niego jest związek Ronaldo z Arabią Saudyjską - już półroczny, od początku kontrowersyjny, zaskakujący i toczony z dala od kibiców z Europy, którzy jedynie od święta zerkają, co słychać u bohatera ostatnich lat. Co zatem działo się u Ronaldo, odkąd opuścił Europę?

Bez Cristiano Ronaldo: 3 pkt przewagi nad wiceliderem. Z Cristiano Ronaldo: 3 pkt straty do lidera

- Znów wracam do mojego przeczucia co do ciebie, że gdyby chodziło ci tylko o pieniądze, byłbyś już w Arabii Saudyjskiej, z królewskim kontraktem. Ale to cię nie motywuje, chcesz wciąż być na szczycie - diagnozował Piers Morgan podczas bardzo głośnego wywiadu z Cristiano Ronaldo, w którym ten odpalał rakietę za rakietą, nakierowując je w stronę Manchesteru United. - Zgadza się - przytakiwał Portugalczyk. - Nadal wierzę, że mogę strzelić jeszcze wiele, wiele goli i pomóc drużynie. Wierzę też, że wciąż jestem dobry i zdolny, by pomóc mojej reprezentacji - twierdził, ale już cztery dni po emisji wywiadu odszedł z Manchesteru, a na początku 2023 r. wylądował w Arabii, która miała nie wystarczać jego piłkarskim ambicjom. Ledwie wysiadł z samolotu, a już zapewniał, że nie może doczekać się tych sportowych wyzwań. Mówił o podekscytowaniu wizją Al-Nassr, chęci poznania nowej ligi i nowego kraju.

Pierwszy miesiąc spędził w hotelu w Kingdom Centre, najbardziej charakterystycznym budynku Rijadu, który kształtem przypomina otwieracz do piwa. Saudyjczycy chcieli przychylić mu nieba: dostał 17 apartamentów dla rodziny, przyjaciół i świty, a personel podpisywał ponoć aneksy do umów, że nie poprosi go o wspólne zdjęcie. Ronaldo miał mieć spokój, prywatnego kucharza i siłownię tylko dla siebie. Ale po kilku tygodniach i tak przeniósł się z całą rodziną do domu na wsi. Georgina Rodriguez wbrew prawu mogła zamieszkać z nim, mimo że nie jest jego żoną. Sprawa została załatwiona jednym podpisem wysokiego rangą urzędnika.

Na boisku cel był jasny - Al-Nassr miało wygrać Saudi Pro League. Już wcześniej dobrze sobie radziło, więc z pomocą Ronaldo mistrzostwo wydawało się formalnością. Kolejne tytuły - jak Puchar Króla i Superpuchar - również. Najpierw Portugalczyk odcierpiał karę dwumeczowego zawieszenia, a później jakoś zniósł dwa mecze bez gola - w tym porażkę w Superpucharze z Al-Ittihad. W trzecim spotkaniu z Al-Fateh zdobył wreszcie swoją pierwszą bramkę. A kolejne przyszły lawinowo: cztery z Al-Wehda, trzy z Damac FC, po drodze dwie asysty z Al-Taawon. Od pierwszego spotkania Ronaldo był kapitanem. I o ile początek miał niezły, o tyle już w marcu pojawiły się problemy: kolejna porażka - tym razem w lidze - z Al Ittihadem, a później trzy mecze bez zwycięstwa, które doprowadziły do odpadnięcia z pucharu i spadku z pierwszego miejsca w lidze. Pracę stracił też Rudi Garcia, na którego narzekały największe gwiazdy. Francuski trener ponoć podpadł Ronaldo, gdy ośmielił się przypomnieć na konferencji prasowej po meczu z Al-Ittihad, że jego zespół stracił kontrolę nad spotkaniem po zmarnowaniu doskonałej okazji na 1:0. Wiadomo, kto wówczas nie trafił. Teraz trenerem jest Chorwat Dinko Jelicić, wzięty z zespołu U-19, którego największą zaletą ma być to, że nie narzuca gwiazdom, jak mają grać. Następny trener ma zostać zatwierdzony przez Ronaldo. Wysoko na liście jest Bruno Lage, Portugalczyk do niedawna pracujący w Wolverhampton Wanderers, mający tego samego agenta, co Cristiano.

Przypomnijmy: gdy Ronaldo debiutował, jego zespół miał trzy punkty przewagi nad wiceliderem. Teraz - na dwie kolejki przed końcem sezonu - ma trzy punkty straty i niewielkie szanse na mistrzostwo. Dlatego w ostatnich dwóch miesiącach Ronaldo wielokrotnie się denerwował - na brak podań od kolegów, na zachowawczą taktykę Garcii, na własne pudła, a nawet przeciwników, którzy "nie chcieli grać w piłkę", co kilkukrotnie wypominał im w pomeczowych rozmówkach. Kibice rywali coraz częściej odpowiadali mu głośnym "Messi, Messi", a on irytował się jeszcze bardziej, bo przecież nie po to uciekał z Europy, by ktoś ośmielał się przysłaniać jego blask. Powalał więc rywali zapaśniczymi chwytami, odkopywał piłkę w trybuny, rzucał butelką z wodą albo sugestywnie łapał się za genitalia, co prawnik Nouf bint Ahmed, profesor Uniwersytetu Genewskiego, nazwał przestępstwem i nieprzyzwoitym zachowaniem w miejscu publicznym. Gdy zobaczył, co zrobił Ronaldo przed tłumem kibiców Al-Hilal skandującym nazwisko jego największego rywala, domagał się rozwiązania z nim kontraktu i deportacji. Poparło go wówczas wielu kibiców, ale Al-Nassr łatwo przekonał Komisję Dyscyplinarną i Etyczną, że Ronaldo jedynie łapał się za kontuzjowaną pachwinę.

Kibice spijali Ronaldo z ust. Ale do czasu

Ronaldo ponoć szukał w Arabii nie tylko pieniędzy (zarabia około 200 mln euro rocznie), ale też utraconego w ostatnich miesiącach blichtru. Bolało go, że w Manchesterze nie był już najważniejszy, że kibice wzdychali do innych, że młodsi strzelali więcej goli. Każde posadzenie na ławce rezerwowych uznawał za zniewagę. Daleko od Europy chciał znów poczuć się najpotężniejszy i najwspanialszy, a Saudyjczykom też zależało, by pokazać, że sprowadzili piłkarza wciąż najcudowniejszego. Przywitali go zatem jak króla. Grą świateł, wybuchem fajerwerków i sztucznymi ogniami oddali mu szacunek, za którym tęsknił. Spijali mu z ust. Ale do czasu.

Osiągnęli, co chcieli - oficjalne nagrania z jego prezentacji obiegły świat, a liczba obserwujących konto Al-Nassr na Instagramie w trzy miesiące skoczyła z 800 tys. do 14 mln, co przyćmiło 4 mln obserwujących Al-Hilal, najpopularniejszego dotychczas klubu w tej części świata. Na stadion Al-Nassr zaczęło przychodzić średnio pięć tys. kibiców więcej, mimo że ceny biletów wzrosły trzykrotnie. Z badań zleconych przez The Telegraph wynika też, że po transferze Ronaldo saudyjskie kobiety i dziewczęta, które wciąż są tam dyskryminowane, zaczęły bardziej interesować się piłką. W mediach społecznościowych liczba ich komentarzy dotyczących futbolu wzrosła o 237 proc. Wzrosła też średnia frekwencja na wyjazdowych meczach Al-Nassr. Saudyjczycy, zgodnie z planem, zaczęli przychodzić na mecze, by zobaczyć Ronaldo. Najczęściej nie byli jednak zachwyceni. Spodziewali się, że Portugalczyk rozniesie ligę i takich meczów z czterema golami będzie miał kilka, dzięki czemu pobije wszelkie rekordy i poprowadzi swój zespół do trzech trofeów już w pierwszym sezonie. 14 goli w 18 meczach? Liczyli raczej, że to goli będzie więcej niż meczów, a później z jego rekordami zacznie ścigać się Leo Messi. Bo że w końcu przyjdzie do Al-Hilal, nikt nawet nie wątpi.

Doszło do tego, że Ronaldo nie może dziś liczyć na absolutne uwielbienie nawet wśród kibiców swojego klubu. Owszem, jest idolem, ulubionym zawodnikiem młodszych fanów, ale starsi często wolą Brazylijczyka Taliscę, który w klubie jest już dłużej, strzela równie dużo goli, ale przede wszystkim odrzucił ofertę Al-Hilal. Ponoć najwięksi rywale Al-Nassr na ostatniej prostej zaproponowali mu jeszcze większe dochody, ale on dał już słowo ich klubowi. Nieistotne, ile w tym prawdy. Ważne, że nie zaburza ona kibicowskiej miłości.

Ale trybuny swoje, a gabinety swoje. Ludzie stojący za sprowadzeniem Ronaldo pieją z zachwytu. Im nie chodziło o gole i trofea, a rozpoznawalną twarz. O "sportwashingu" w kontekście tego transferu pisaliśmy tutaj. Saudyjczykom, poza odwróceniem uwagi od łamania wolności słowa, nieprzestrzegania praw człowieka czy prowadzonej w Jemenie wojny, chodzi też o zdywersyfikowanie dochodów z paliw kopalnych i zarażenie sportem młodego pokolenia, w którym wskaźniki otyłości, chorób serca i cukrzycy są niepokojąco wysokie. Wreszcie - chodzi też o zorganizowanie w 2030 r. mistrzostw świata. W tym wszystkim ma pomóc Ronaldo. I jak dotąd wszystko idzie zgodnie z planem.