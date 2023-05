Cristiano Ronaldo przez wiele lat występował w czołowych klubach Europy, z którymi odnosił wielkie sukcesy. Dopiero pod koniec ubiegłego roku podjął decyzję o przeniesieniu się do saudyjskiego Al-Nassr, które skusiło go ogromnymi zarobkami. Za rok gry zarabia tam około 200 milionów euro, co czyni go najlepiej opłacanym zawodnikiem na świecie.

Cristiano Ronaldo pokazał wyjątkowy zegarek. Horrendalna cena

Dobrymi występami na boisku Ronaldo zapracował na kontrakty z ekskluzywnymi markami. 20 lat temu, gdy był wschodzącą gwiazdą, poznał się z Jacobem Arabo, właścicielem Jacob&Co, amerykańskiej firmy produkującej luksusowe zegarki. Z czasem znajomość przerodziła się także we współpracę biznesową, zawodnik co jakiś czas pokazuje się z produktami tej marki.

W ostatni poniedziałek piłkarz opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym chwali się najnowszym okazem z kolekcji. To model Baguette Blue Sapphires z limitowanej edycji linii Caviar Flying Tourbillon. Istnieje tylko 18 egzemplarzy tego wyjątkowego zegarka, który ma 424 niebieskie szafiry, a także białe diamenty. Wersja Ronaldo ma także niebieski pasek ze skóry aligatora. Cena tego modelu wynosi 920 tysięcy dolarów, czyli ponad 3,8 miliona złotych.

Portugalczyk we współpracy z Jacob&Co stworzył również własną linię zegarków. Limitowane modele Flight of CR7 i Heart of CR7 dostępne w dwóch wersjach, ich ceny wahają się od 115 tys. zł do 600 tys. zł. Ponadto zawodnik niedawno był obecny na otwarciu pierwszego sklepu firmy w Arabii Saudyjskiej.

Cristiano Ronaldo przedłużył współpracę z kolejnym sponsorem

Innym ze sponsorów Ronaldo jest firma Herbalife, działająca w branży spożywczej. Niedawno 38-letni zawodnik przekazał, że w najbliższym czasie dalej będzie z nią współpracować. "Wspólnie zaczynamy nową erę" - przekazał.

Do tej pory Cristiano Ronaldo rozegrał 17 meczów w barwach Al-Nassr, strzelił w nich 13 goli i zaliczył dwie asysty. Kolejny występ będzie mógł zaliczyć we wtorek, gdy jego zespół zmierzy się z Al-Shabab Grzegorza Krychowiaka. Będzie to mecz na szczycie ligi saudyjskiej, na ten moment Al-Nassr jest drugie (60 punktów), a Al-Shabab trzecie (53 pkt).