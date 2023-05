Kulesza ogłasza. Oto "prawdziwy powód do dumy dla polskiej piłki"

W poniedziałkowe popołudnie UEFA oficjalnie ogłosiła radosną dla Polaków informację, że Szymon Marciniak został wyznaczony do poprowadzenia finału Champions League: Manchester City - Inter Mediolan, który odbędzie się w Stambule.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

Lewandowski reaguje na słowa kolegów o Rosjanach. I odpowiada Szachtarowi

Cezary Kulesza docenił wyróżnienie dla Szymona Marciniaka. "Prawdziwy powód do dumy"

Wielkie wyróżnienie dla 42-letniego Szymona Marciniaka skomentował Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Finał Mistrzostw Świata, a teraz finał Ligi Mistrzów. Drugi arbiter w historii z podobnym dokonaniem w jednym sezonie. Ogromne gratulacje dla Szymona Marciniaka i jego załogi. Prawdziwy powód do dumy dla polskiej piłki! - napisał Cezary Kulesza na swoim profilu na Twitterze.

Szymon Marciniak został drugim w historii sędzią, który w jednym sezonie poprowadzi zarówno finał mistrzostw świata jak i finał Ligi Mistrzów. Był on bowiem rozjemcą na finale mundialu w grudniu ubiegłego roku: Argentyna - Francja (Argentyna wygrała po rzutach karnych 4:2, po 90 minutach było 2:2, a po dogrywce 3:3). Pierwszym arbitrem, który tego dokonał, był Howard Webb w 2010 roku. Anglika od Marciniaka różni jednak to, że nie poprowadził półfinału tych drugich rozgrywek. Mało tego, Marciniak zostanie pierwszym sędzią w historii, który w jednym sezonie poprowadzi finał mistrzostw świata oraz półfinał i finał Ligi Mistrzów. Na kontynencie Polakowi do zdobycia pozostanie już tylko finał mistrzostw Europy.

Asystent Goncalo Feio przerywa milczenie. "Już dłużej nie mogę"

Wielki finał Champions League zaplanowano na 10 czerwca o godzinie 21. Mecz odbędzie się na stadionie im. Ataturka w Stambule. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.