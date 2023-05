Kulisy spotkania z Lewandowskim. "Bardzo mnie to uderzyło"

- Bardzo uderzyło mnie w nim to, że po pierwsze był otwarty. To było takie spotkanie hiszpańskie, które zazwyczaj z Robertem wygląda tak, że jak przyjeżdża do niego grupka dziennikarzy, to przyjmowana jest razem i to trwa określony czas. Z reguły nie przekracza godziny, dwóch. Teraz trwało to kilka godzin. Robert miał czas, by porozmawiać ze wszystkimi. Mnie najbardziej uderzyło jednak to, że Robert powiedział, że w pewnym momencie poświęcił siebie dla tej drużyny, że swoje indywidualne liczby poświęca na to, by drużyna zdobyła przede wszystkim mistrzostwo. On wiedział, że tak to będzie wyglądać - powiedział Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl w poniedziałkowym programie Sport.pl LIVE. Bartłomiej Kubiak jest obecnie w Barcelonie i zrobił wywiad z jednym z najlepszych napastników świata.

Robert Lewandowski w tym sezonie zagrał w FC Barcelonie w 43 spotkaniach. Jego bilans jest bardzo dobry - 32 bramki oraz siedem asyst.

