Co dalej z Rafałem Gikiewiczem? Ekspert wskazuje klub, gdzie powinien trafić

Przyszłość Rafała Gikiewicza spowita jest mgłą niepewności. 35-letni bramkarz po sezonie 2022/2023 odejdzie z grającego w Bundeslidze Augsburga i będzie musiał poszukać sobie nowego pracodawcy. Sam zawodnik jest pewny swego i wie, że zostanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Niemczech, a jeden z ekspertów ma dla niego specjalną ofertę.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Fornal rozgoryczony po porażce w finale Ligi Mistrzów: Dzisiaj świętować nie ma czego

Bez Gikiewicza Augsburg by spadł?

Rafał Gikiewicz spędził w Augsburgu ostatnie trzy sezony, przechodząc do zespołu z Bawarii z Unionu Berlin latem 2020 roku. W tym czasie jeden z mniejszych klubów w Bundeslidze zdołał bez większych problemów utrzymać się na najwyższym stopniu rozgrywkowym w Niemczech. Sam polski bramkarz uważa, że sam miał w tym ogromny udział.

Lewandowski się otworzył. "O właśnie, zawieszenie! Tobie pierwszemu to mówię"

- Żyję po swojemu, nie biorę jeńców i po 3 latach szkoda, że nie dociągnąłem do 100 meczów w Augsburgu. 96 i tak jest fajnym wynikiem i uważam, że w każdym z 3 sezonów, dzięki mnie grają ciągle w Bundeslidze - powiedział Gikiewicz w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

Gikiewicz zmieni klub. Ekspert ma dla niego ofertę

Obecnie kontuzjowany 35-letni bramkarz musi już zastanawiać się nad poszukiwaniem nowego klubu. Według nieoficjalnych informacji najbliżej mu do Werderu Brema, który zapewnił sobie utrzymanie w lidze. Bardzo ciekawą propozycję dla doświadczonego golkipera ma jednak ekspert telewizji Viaplay, Tomasz Urban. Według niego Polak powinien poważnie rozważyć dołączenie do Schalke 04.

- Gdybyśmy mieli analizować poszczególne kluby Bundesligi, to szczerze mówiąc, widzę tylko jedno miejsce dla Rafała i to byłoby oczywiście Schalke. To jest klub, który na pewno będzie szukał bramkarza po sezonie. Alexander Schwolow wraca z okresu wypożyczenia do Herthy i bardzo dobrze, bo nie daje jakości, której potrzebuje Schalke - powiedział Urban, cytowany przez portal "transfery.info".

Asystent Goncalo Feio przerywa milczenie. "Już dłużej nie mogę"

Jedynym problemem może być fakt, że Schalke jest na najlepszej drodze do spadku z Bundesligi. Na jedną kolejkę przed końcem rozgrywek zespół z Zagłębia Ruhry zajmuje 17. miejsce w tabeli z dwoma punktami straty do 15. VfB Stuttgart, zajmującego obecnie ostatnie bezpieczne miejsce. Jednocześnie jest mało prawdopodobne, by Gikiewicz rozważał możliwość zejścia na niższy poziom rozgrywkowy.