To już koniec. Michał Listkiewicz kończy karierę w UEFA. Bo musi

Rozpoczynał od zawodu sędziego, organizował mistrzostw świata i pomagał przy dobrym funkcjonowaniu wielu innych ważnych imprez międzynarodowych. Michał Listkiewicz w ramach pracy dla UEFA zrobił wiele dobrego. To już jednak koniec. 20 maja polski działacz skończył 70 lat, przez co nie może już kontynuować pracy w funkcji delegata UEFA.

Listkiewicz sam wyjawił, że przepisy są w tej kwestii nieubłagane, w rozmowie z "TVP Sport". - Jedynym powodem jest PESEL. Data urodzenia w tym przypadku jest decydująca. Gdybym urodził się półtora miesiąca później, to jako delegat mógłbym pracować jeszcze przez dwa lata (...). Nie ma co narzekać. 28 lat w roli delegata. To chyba najwięcej z wszystkich Polaków może z wyjątkiem Leszka Rylskiego - powiedział.

Oficjalne zakończenie kariery Listkiewicza będzie miało miejsce wraz z upływem sezonu 2022/23. Były sędzia i prezes PZPN wybiera się jeszcze na mecz San Marino - Kazachstan. To będzie jego pożegnalny moment w pracy. "Sam go sobie wybrałem, bo będzie prawdopodobnie możliwie najłatwiejszy i najprzyjemniejszy. W San Marino, w pięknym miejscu, nie będzie tam chyba wiele do roboty" - stwierdził Listkiewicz.

Michał Listkiewicz przez lata pracował też dla FIFA

"Ostatni mecz w pucharach UEFA miałem miesiąc temu, w Sewilli, z Manchesterem United, bardzo prestiżowy, fajny. Jako wisienkę na torcie wybrałem więc sobie taki meczyk 'turystyczny'" - zakończył i dodał, że jako działacz nie funkcjonuje już w strukturach FIFA od dawna. Przypomniał, że po zmianie władz w światowej federacji stracił wiele wpływów i przywilejów. Utożsamiany był z poprzednimi rządzącymi, głównie z ekipą Seppa Blattera