Mateusz Klich strzelił gola, a potem zrobił to! Polak skradł show [WIDEO]

Mateusz Klich zimą przeszedł z Leeds United do DC United. W 14 spotkaniach zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. W sobotnim meczu z Los Angeles Gaklaxy ponownie wpisał się na listę strzelców.

Mateusz Klich z kolejnym golem i jeszcze lepszą cieszynką. "Kultowa"

Była 80. minuta spotkania z Los Angeles, kiedy Mateusz Klich wpisał się na listę strzelców i ustalił wynik spotkania na 3:0. 32-latek z Tarnowa po dobitce strzału Cristiana Dajome pokonał bramkarza rywali. Golkiper odbił piłkę prosto przed siebie, a Polak z zimną krwią umieścił piłkę w siatce.

Po zdobyciu bramki były reprezentant Polski zaprezentował kultową cieszynkę. Niczym przed laty Wayne Rooney w meczu z Tottenhamem, obecny trener DC United, stanął przed kamerą i zaczął "boksować", a potem padł na ziemie. Tym gestem z pewnością chciał podziękować szkoleniowcowi za szansę. "Kultowa celebracja" - czytamy na oficjalnym profilu DC United na Twitterze.

Sam Wayne Rooney po meczu przyznał, że nie widział celebracji swojego zawodnika, jednak podkreślił, że cieszy się, że jest ona wciąż kultywowana.

Ostatecznie DC United wygrało 3:0, a oprócz Klicha na listę strzelców wpisali się Christian Benteke oraz Cristian Dajome. Zespół Polaka zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej MLS.

Dobra forma Mateusza Klicha oznacza, że może on się liczyć w walce o powołanie do reprezentacji Polski. Fernando Santos nie powołał go co prawda na marcowe zgrupowanie, ale teraz pomocnik gra już regularnie i niewykluczone, że w czerwcu powołanie otrzyma.