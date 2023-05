15-latek z Polski podpisał kontrakt ze słynnym klubem. Może dołączyć do legend reprezentacji

Dariusz Dziekanowski, Darusz Wdowczyk, Maciej Żurawski, Artur Boruc, Łukasz Załuska, Paweł Brożek, a ostatnio Patryk Klimala - m.in. ci zawodnicy grali w Celtiku F.C., drugim najbardziej utytułowanym szkockim klubem (ma aż 53 mistrzostw Szkocji, tylko dwa mniej niż Rangers FC).

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

Szczęsny pokazał klasę. Był najlepszy. Milik daje komfort Juventusowi

15-letni Filip Skorb zagra w Celtiku F.C.

Teraz do grona tych piłkarzy dołączy zaledwie 15-letni Filip Skorb. Jest on wychowankiem Ósemki Lęborsk. Trzy lata temu opuścił ten klub, bo wraz z rodziną przeprowadził się do Szkocji. Trenował w akademii Portobello w Edynburgu. Oprócz Celtiku interesowały się nim tak uznane kluby jak Rangers FC czy dwa zespoły z Premier League: Newcastle i Leeds United.

- Jestem bardzo szczęśliwy mogąc pomóc Filipowi Skorbowi w przejściu z futbolu amatorskiego. Filip oraz jego rodzina to fantastyczni ludzie i życzę im samym sukcesów na tym etapie kariery Filipa. Powodzenia Filip! - napisał na Instagramie Darren Walker, agent pośredniczący w transferze.

To drugi młody Polak, który związał się z Celtikiem FC. W marcu tego roku to samo zrobił zaledwie 16-letni ofensywny pomocnik Robert Rachwał, reprezentant Polski do lat 16.

Celtic F.C. jest aktualnie liderem ligi szkockiej, pewnym już zdobycia mistrzowskiego tytułu. Po 35 kolejkach (trzy mecze do końca) ma bowiem 95 punktów, dziesięć więcej od Rangers FC.

Lewandowski zapytany o nową rolę w Barcelonie. Zaskoczył. "Pojęcie względne"

Celtic F.C. ma szansę na wywalczenie nawet potrójnej korony w Szkocji, bo wygrał już League Cup (w finale 2:1 z Glasgow Rangers) i 3 czerwca zagra z zespołem Inverness w finale Pucharu Szkocji.