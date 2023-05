Polskie piłkarki dały show na koniec mistrzostw. Co za popis. Urządziły strzelaninę [WIDEO]

Młode polskie piłkarki od kilku dni rywalizowały na mistrzostwach Europy do lat 17 w Estonii. Na inaugurację przegrały 1:2 z rówieśniczkami z Anglii. W drugim meczu również nie spisały się najlepiej i zeszły z boiska pokonane. Francuzki wygrały bowiem 3:0. To oznaczało, że w sobotę zawodniczki Marcina Kasprowicza grały wyłącznie "o honor".

Koncert Polek przeciwko Szwecji. Reprezentacja Polski dała show

Punktualnie o 12:00 rozpoczęło się starcie Polek ze Szwedkami. Od pierwszych minut nasze zawodniczki były bardzo zdeterminowane, aby zdobyć bramkę. Udało się to już w 19. minucie - Zuzanna Grzywińska wyprowadziła Polskę na prowadzenie. Do przerwy Biało-Czerwone prowadziły 2:0. Dwie minuty przed końcem pierwszej połowy do siatki trafiła jeszcze Roksana Jagodzińska.

Po zmianie stron Polki były jeszcze bardziej nakręcone i zdobyły kolejne cztery bramki. Dwukrotnie na listę strzelczyń wpisała się Zuzanna Grzywińska, która w całym meczu skompletowała hat-tricka, jedni trafienie dołożyła też Roksana Jagodzińska. Z golem skończyła też Iga Witkowska.

Występem naszych reprezentantek zachwycali się także komentujący to spotkanie w TVP Sport Maciej Piotrowski i Joanna Tokarska. "Brawo, możecie być dumne. Dokonałyście rzeczy wielkiej" - tymi słowami zakończyli transmisję.

Choć Polki nie wyszły z grupy, to zakończyły turniej udanym akcentem i ostatecznie w tabeli uplasują się na piątym bądź szóstym miejscu. W półfinałach zagrają Hiszpania, Anglia, Francja oraz ktoś z dwójki Niemcy/Szwajcaria.