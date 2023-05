Niewiarygodne. Wieczysta robi wszystko, by nie awansować. Kolejna kompromitacja

Wieczysta Kraków wciąż jest w grze o przepustkę do II ligi, ale jej szanse coraz bardziej się kurczą. Zespół należący do biznesmena Wojciecha Kwietnia był zdecydowanym faworytem III-ligowej grupy IV, ale przed sobotnim meczem z Wisłoką Dębica wcale nie był na pozycji lidera. O jeden punkt wyprzedzała go Stal Stalowa Wola. Teraz Wieczysta zaliczyła kolejną wpadkę, a awans zapewni sobie tylko jedna drużyna.

Dramat Wieczystej Kraków. Mieli walczyć o awans, a tu taka wpadka. Przesądziły indywidualne błędy

Pierwszą połowę nieoczekiwanie wygrali goście z Dębicy. Dopiero ósmy zespół tabeli wykorzystał zamieszanie przy rzucie rożnym w 29. minucie. Obrońcy Wieczystej nie byli w stanie wybić piłki spod własnej bramki, dopadł do niej Jakub Rachfalik i oddał mocny strzał po ziemi. Futbolówka odbiła się jeszcze od próbującego wybić ją sprzed linii Pawła Koncewicza-Żyłki, zmyliła bramkarza i wpadła do siatki. Bramkę zaklasyfikowano jako trafienie samobójcze.

Po przerwie piłkarze Wojciecha Łobodzińskiego zabrali się do odrabiania strat. Dobrą akcję lewym skrzydłem przeprowadził Manuel Torres, wygrał drybling z obrońcą Wisłoki i wrzucił mięciutko wprost na głowę Macieja Jankowskiego. Były napastnik Wisły Kraków czy Ruchu Chorzów trafił idealnie i dał gospodarzom wyrównanie. Po godzinie gry Jankowski mógł mieć już dwa trafienia głową. Znakomicie wyskoczył do strzału po rzucie rożnym, przymierzył tuż przy słupku, ale golkiper Wisłoki Jakub Raciniewski wyciągnął się jak struna i wybił na kolejny korner.

Krakowianie co rusz stwarzali sobie dogodne sytuacje podbramkowe, ale brakowało szczęścia. Blisko strzelenia bramki był Konrad Danielak. Ograł bramkarza, ale tuż sprzed linii bramkowej wybił ją Zac Tyson. Po chwili swoje winy miał szansę odkupić Koncewicz-Żyłka. Huknął z dystansu, ale minimalnie niecelnie.

Wieczysta sama dawała prezenty rywalom. W Stalowej Woli powoli świętują

Gdy wszyscy wyczekiwali kolejnej bramki gospodarzy, jej obrońcy popełnili katastrofalny błąd. Denys Faworow we własnym polu karnym zagrał wprost pod nogi rywala - Kacpra Maika, a ten błyskawicznie dograł do Damiana Łanuchy. Kapitan Wisłoki z bliskiej odległości przymierzył w samo okienko i pokonał Antoniego Mikułkę. Wisłoka sześć minut przed końcem zamknęła kwestię zwycięstwa. Jakub Bąk zagrał piłkę ręką we własnej szesnastce i sędzia podyktował rzut karny. Jedenastkę z zimną krwią wyegzekwował Błażej Radwanek i było 1:3.

Potknięcie Wieczystej będzie mogła wykorzystać Stal. W sobotę o 16:00 zmierzy się na wyjeździe z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Jeżeli wygra, powiększy przewagę do czterech punktów, a do końca sezonu pozostanie tylko pięć kolejek.