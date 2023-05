Oferta z Legii? Podolski odpowiedział jednym słowem

Lukas Podolski jest wartością dodaną nie tylko dla Górnika Zabrze, ale i dla całej ekstraklasy. Piłkarza z takim CV, a w szczególności mistrza świata, chciałoby mieć u siebie wiele klubów. Ale dla Podolskiego ważna jest lojalność dla wybranych barw.

Podolski mówi o ofercie z Legii

Lukas Podolski w ostatnim wywiadzie odniósł się do pytań nt. przyszłości, czy brał pod uwagę odejście z Zabrza. Oficjalnie nie przyszła żadna oferta dla Podolskiego z konkurencyjnego klubu w Polsce. A gdyby się pojawiła, to i tak by ją odrzucił. Odmówiłby także największym polskim zespołom. Nie wyobraża sobie gry w innym klubie w Polsce niż Górnik, któremu kibicuje od dziecka.

- Oferta z Legii lub Lecha? Nigdy. Mój klub to Górnik. Mam podejście takie, jak w Galatasaray, że grasz w jednym klubie. Konkurencją są Fenerbahce, Besiktas, ale nie zmieniasz klubu na nich. Grasz dla wielkiego klubu, który ma tradycje - ocenił w rozmowie z Sebastianem Staszewskim na jego kanale YouTube Po Gwizdku.

Gdy Podolski przychodził do Górnika, mówiło się o ofertach z Turcji, które ostatecznie odrzucił. W ostatnim czasie transfer proponowały mu kluby z amerykańskiej MLS. To były dość atrakcyjne propozycje dla samego piłkarza.

- Miałem oferty. To były fajne oferty finansowo, fajne miasta. Był też Nowy Jork. Miałem oferty z MLS, z innych krajów, ale ja chciałem iść do Górnika. Dałem słowo, a danego słowa zawsze trzeba trzymać. Dzisiaj jestem, obojętnie co jest, co się dzieje w klubie - mówił.

W tym sezonie Lukas Podolski zagrał w 27 meczach ekstraklasy, w których zdobył pięć bramek i zanotował dziesięć asyst. Jest najlepszym asystującym w lidze.