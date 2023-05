Hiszpanie przepytali Tomasza Frankowskiego. "To wielki skandal"

Tomasz Frankowski zakończył karierę latem 2013 roku, grając w takich klubach jak Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków, Wolverhampton Wanderers, Chicago Fire czy CD Tenerife. Po odwieszeniu korków na kołku postanowił pójść w stronę polityki i został europosłem. Były piłkarz interweniował już m.in. w momencie, gdy zeszłoroczny finał Ligi Mistrzów był jeszcze planowany w Sankt Petersburgu, tuż po inwazji Rosji na Ukrainę. Wtedy Frankowski z resztą europosłów ds. sportowych wysłał list do Aleksandra Ceferina, czyli prezesa UEFA. Ostatecznie został on przeniesiony na Stade de France w Paryżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

Frankowski mówi o Superlidze. Nazwał ją zagrożeniem dla "europejskiego modelu"

Tomasz Frankowski rozmawiał z portalem relevo.com tuż przed końcem sezonu ligi hiszpańskiej. Europoseł postanowił podzielić się swoją opinią na temat Superligi i wprost nazwał ją zagrożeniem. - Dla mnie sport powinien opierać się na zasadach solidarności i integracji. Ważne jest, by dalej rozwijać europejski model sportu i chronić go przed choćby Superligą. Sport jest dla wszystkich i musimy zadbać o to, by był bezpieczny, szeroko dostępny i równy dla każdego. Musimy znaleźć właściwą równowagę - powiedział.

Były reprezentant Polski odniósł się też do faktu, że Paris Saint-Germain i Manchester City są klubami wspieranymi przez państwa. - Nie jestem przeciwny temu, że klub jest finansowany przez państwo, jeśli wszyscy przestrzegają zasad. Obawiam się, że duże fundusze mogą jednak spowodować jeszcze większy brak równowagi - dodał Frankowski. A co sądzi o tzw. "caso Negreira" czyli rzekomym procederze opłacania przez FC Barcelonę byłego wiceprzewodniczącego Komitetu Technicznego Sędziów? - To wielki skandal. Mam nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona do końca i winni zostaną ukarani, a niewinni będą oczyszczeni z zarzutów - odpowiedział.

Były napastnik opowiedział też, czym obecnie zajmuje się jako europoseł w Parlamencie Europejskim. - Finansujemy projekty w lokalnych obszarach w całej Europie w walce z dyskryminacją. Wzywamy do poszanowania praw człowieka w krajach, w których odbywają się wydarzenia rangi międzynarodowej. W tych czasach instytucje europejskie czy państwa członkowskie mają wielką odpowiedzialność. Szczególnie gdy stoimy w obliczu takich wyzwań, jak wojna w Ukrainie czy rosnące piractwo cyfrowe przy wydarzeniach sportowych - podsumował.