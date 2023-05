Zagrał w reprezentacji z Lewandowskim. Wylądował w VI lidze. "Betonie, zobacz, gdzie skończyłeś"

Sebastian Małkowski w barwach Lechii Gdańsk grał w latach 2008-2014. Dla gdańskiego klubu rozegrał 36 spotkań na poziomie Ekstraklasy, a w 2011 roku dwa razy otrzymał powołania do reprezentacji Polski Franciszka Smudy. W kadrze rozegrał jeden mecz towarzyski przeciwko Litwie, przegrany przez nas 0:2. Wówczas w jednym składzie z Małkowskim znaleźli się m.in. Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, czy Łukasz Piszczek.

Małkowski o wyjeździe do Anglii. "Wracaj do kraju, polski frajerze"

Małkowski w wywiadzie dla Sportowych Faktów opowiedział, co działo się z nim przez ostatnie kilka lat. Przyznał, że kariera w Polsce zakończyła się dla niego po zakrapianej imprezie w Bytovii Bytów, gdy dzień później w klubie alkomat pokazał 0,5 promila alkoholu we krwi. Jednokrotny reprezentant naszego kraju postanowił szukać szczęścia w Anglii, gdzie na początku musiał pracować jako kurier.

Po przyjeździe na Wyspy Polak chodził z CV po klubach, aż w końcu znalazł się w ósmoligowym Frickley Athletic. Aby mieć za co żyć zatrudnił się jako kierowca, co jak sam przyznaje, było dla niego mocnym szokiem po całym życiu bycia piłkarzem. - Wiele razy myślałem: "Co ja tu do ch*** robię?!". Przecież jeszcze parę miesięcy temu byłem na boisku, byłem "pan piłkarz" - wyznaje 36-latek.

Były reprezentant musiał pracować w Anglii jako kurier. "Zobacz, gdzie skończyłeś"

Małkowski wspomina, że ciężkimi doświadczeniami było spotykanie kibiców Arki Gdynia na obczyźnie, którzy od razu rozpoznawali go jako byłego bramkarza Lechii, słynącego z prowokacji względem kibiców rywali. - Najgorzej, gdy trafiałem na ludzi z Trójmiasta. Wyobraźcie sobie, jaką satysfakcję musi czuć kibic Arki Gdynia, widząc w progu byłego bramkarza Lechii Gdańsk, który w meczu derbowym prowokował trybuny. [...] Dzwonię dzwonkiem, otwierają się drzwi, chwila ciszy, ale wzrok już zdradzał, że coś jest nie tak. - To ty?! - padło na dzień dobry. A za chwilę: - I co, betonie, zobacz, gdzie skończyłeś - jechali ze mną nawet na emigracji. - opowiedział bramkarz.

Obecnie Sebastian Małkowski jest bramkarzem angielskiego Workshop Town, z którym udało mu się zrobić awans z siódmej do szóstej ligi. Zawodnik przyznaje, że udaje mu się utrzymać tylko z grania w piłkę. Nie zawsze jednak ma tam lekko. W wywiadzie wspomina na przykład, gdy zza płotu kilkukrotnie słyszał przytyki ze strony fanów przeciwników, nierzadko na tle narodowościowym. - Za bramkami jest płot. Taki zwykły, jak w ogródku. Kibice stoją, często zagadują. Jak cię nie lubią, to i wyzywają. Mnie kilka razy zaczepiali w stylu: "Wracaj do kraju, polski frajerze" - mówi.

Małkowski poza graniem w Ekstraklasy i reprezentacji Polski miał też okazję wystąpić przeciwko Barcelonie. Był to pamiętny mecz towarzyski pomiędzy Lechią Gdańsk a katalońskim klubem, w którego skład wchodzili wówczas m.in. Leo Messi, Neymar, czy Alexis Sanchez.