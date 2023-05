Dani Alves desperacko próbuje wyjść na wolność. Chce wykorzystać swoje dzieci

Dani Alves wciąż szuka sposobu, aby wyjść na wolność. Tym razem były brazylijski piłkarz, który jest oskarżony o gwałt, postanowił wykorzystać do tego swoje dzieci. Miałyby one być zabezpieczeniem, że nie wyjedzie on z miasta.

