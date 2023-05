Ważne spotkanie Ancelottiego z Perezem. Czterech piłkarzy na wylocie z Realu

Real Madryt miał pewne prawo myśleć o obronie trofeum Ligi Mistrzów, ale "Królewscy" zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię przez Manchester City w półfinale (5:1 w dwumeczu dla "The Citizens"). Władze klubu już wiedzą, że kadra będzie potrzebowała zmian, by móc znów wrócić na tron. Florentino Perez chce przeprowadzić odpowiednie ruchy w letnim okienku transferowym, ale chce je przedyskutować z Carlo Ancelottim.

Perez spotka się z Ancelottim. Chodzi o transfery

Jak podaje dziennik "AS", Florentino Perez chce spotkać się z Carlo Ancelottim w przyszłym tygodniu, aby podsumować ten sezon i porozmawiać nt. kadry Realu w przyszłym sezonie. W Madrycie są spokojni o to, że Wloch pozostanie trenerem na kolejny rok i tym samym wypełni swój kontrakt, mimo oferty od brazylijskiej federacji, która wciąż jest aktualna.

Według hiszpańskiego dziennika celem "Królewskich" będzie wzmocnienie każdej formacji. Kilka nazwisk jest już na liście życzeń.

Real jest o krok od sprowadzenia Jude'a Bellinghana z Borussii Dortmund. Anglik był przez długi czas wiązany z Liverpoolem, ale "The Reds" nagle wycofali się z wyścigu o utalentowanego pomocnika. Do gry wkroczyli "Los Blancos", którzy przedstawili bardzo korzystną ofertę, a Bellingham nie miał zamiaru zbyt długo się zastanawiać. Podpis wydaje się być formalnością. Z pewnością wykupienie Anglika pozwoli oszczędzić Toniego Kroosa i Lukę Modricia, którzy są mocno eksploatowani.

W Madrycie też chcą wzmocnić boki obrony, a na tych pozycjach rozpatruje się Reece'a Jamesa i Alphonso Daviesa. Anglik jest jednym z mocniejszych punktów Chelsea, ale dla niego ten sezon był naznaczony kontuzjami, przez co nie mógł za bardzo pomóc zespołowi. Do tego przez kontuzję kolana stracił mundial w Katarze. Z kolei Kanadyjczyk to jeden z lepszych lewych obrońców na świecie i wyciągnięcie go z Bayernu Monachium będzie ogromnym wyzwaniem.

Real Madryt potrzebuje też goleadora, który będzie godnym wsparciem dla Karima Benzemy i zapewni minimum 30 goli w sezonie. W zagranicznych mediach krążą trzy nazwiska, które mogą być rozchwytywane przez gigantów - Harry Kane, Victor Osimhen i Randal Kolo Muani, ale za każdego z nich trzeba będzie zapłacić ok. 100 mln euro. "AS" przekonuje, że "Królewscy" mogą mieć nieco tańszą opcję, próbując ściągnąć Dusana Vlahovicia z Juventusu. Serb przychodził do Turynu jako czołowy napastnik Serie A, który strzelał w Fiorentinie jak na zawołanie. W Juventusie nie zdobywa bramek z taką częstotliwością jak we Florencji, ale to wciąż wartościowy napastnik.

Madrycki dziennik nie wyklucza też kolejnych starań o Kyliana Mbappe, ale jednocześnie uważa, że drogi transfer napastnika to ryzyko, jeśli jest perspektywa na rozwój Alvaro Rodrigueza i Endricka, brazylijskiego talentu z Plameiras, który przyjdzie do Realu za rok, kiedy skończy 18 lat.

Oni są na wylocie z Realu

W obliczu planowanych transferów kilku graczy może opuścić Estadio Santiago Bernabeu. Może zmienić się obsada drugiego bramkarza, bowiem Andrij Łunin chce odejść. W jego miejsce miałby trafić ktoś pokroju Jerzego Dudka, czyli golkiper z dużym doświadczeniem, który zawsze pomoże w trudnych momentach.

Z Madrytem ma pożegnać się Mariano Diaz, który nie odegrał znaczącej roli i nie daje perspektyw na kolejne lata. W związku z tym klub nie chce z nim przedłużać wygasającego w czerwcu kontraktu. Real będzie chciał się też pozbyć Edena Hazarda, który całkowicie rozczarował. Ale Belg nie chce wyjeżdżać z Madrytu, planuje wypełnić swój kontrakt do końca (obowiązuje jeszcze przez rok), nawet jeśli nie będzie pierwszoplanową postacią lub ważnym rezerwowym.

Oprócz tego "Królewscy" wysłuchają ofert za Ferlanda Mendy'ego. Przed mundialem w Katarze był podstawowym lewym obrońcą, ale w styczniu nabawił się kontuzji mięśniowej, która wykluczyła go na dłuższy czas. W Madrycie nie mają pewności, że wróci do formy sprzed kontuzji. Do tego nagle zwiększyła mu się konkurencja na jego pozycji. Świetnie odnalazł się na lewej obronie Eduardo Camavinga. Wciąż tej stronie defensywy może grać David Alaba. A poza tym Real planuje transfer nowego lewego obrońcy.

Real Madryt zdobył w tym sezonie Puchar Króla, dotarł do finału Superpucharu Hiszpanii i półfinału Ligi Mistrzów. Wciąż walczy o wicemistrzostwo Hiszpanii. Na cztery kolejki przed końcem ma dwa punkty przewagi nad Atletico Madryt w ligowej tabeli.