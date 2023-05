Sensacja w Anglii. Po porażce 0:4 dokonali niemożliwego. Pierwsi w historii [WIDEO]

Sheffield Wednesday napisało historię w dwumeczu z Peterborough United w play-offach o Championship. W pierwszym spotkaniu przegrało aż 0:4, ale po niezwykle zaciętej walce zdołało doprowadzić najpierw do dogrywki, a potem do rzutów karnych. W nich było bezbłędne, dzięki czemu stało się pierwszą drużyną, która awansowała do finału mimo tak dużej straty.

