Spacer z dzikim zwierzem. Były piłkarz Manchesteru City "oszalał". Ma przez to kłopoty

Denayer w Manchesterze City nie zaistniał, ale ma za sobą dość dobrą karierę. Grał między innymi w tureckiej Super Lig dla Galatasaray, udało mu się też wystąpić w Premier League w barwach Sunderlandu. Najlepszy okres w jego karierze przypada na występy w Olympique Lyon w Ligue 1. Środkowy obrońca wystąpił też 35 razy w reprezentacji Belgii. Jednak, gdy jego byli koledzy z Manchesteru City walczą o zwycięstwo w Lidze Mistrzów to Jason Denayer gra w Shabab Al-Ahli ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Tygrys na spacerze. Kibice są wściekli

Lepiej niż na boisku, gdzie Denayer zagrał w tym sezonie tylko dziewięć spotkań, piłkarz bawi się w życiu prywatnym. Kilka dni temu na Instagramie zamieścił post, w którym chwali się, że wyszedł na spacer z pupilem. "Spacer z kotem" - napisał i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na nagraniu można zobaczyć zawodnika prowadzącego na smyczy tygrysa.

I choć część kibiców zareagowała pozytywnie na ten post, to wiele jest komentarzy krytykujących zawodnika. Nazywają to upadkiem i wyrażają nadzieję, że już nigdy nie zobaczą go w barwach reprezentacji. Zarzucają mu też znęcanie się nad zwierzęciem. Piłkarz zablokował możliwość komentowania swojego wpisu.

Kariera na równi pochyłej. Kiedyś Manchester City, dzisiaj Zjednoczone Emiraty Arabskie

Jeszcze rok temu o Jasonie Denayerze mówiło się w kontekście transferu do FC Barcelony i Juventusu. To byłby jednak absolutnie najlepszy scenariusz dla tego piłkarza. Wydawało się jednak, że spokojnie może ziścić się scenariusz, w którym trafia do klubu ze średniej półki. Zainteresowanie transferem wyrażały West Ham United, Torino czy Wolverhampton.

Ostatecznie nie trafił jednak do żadnego z tych klubów i po zakończeniu okienka transferowego wciąż pozostawał bez pracodawcy. W końcu pojawiło się zainteresowanie klubu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Piłkarz mógł liczyć na to, że pod opieką Leonardo Jardima wróci do regularnej gry i jeszcze pojedzie na Mistrzostwa Świata w Katarze. Tych nadziei nie udało się spełnić, mimo że przed rozpoczęciem mundialu zdążył zagrać pięć meczów. Od stycznia w barwach Shabab Al-Ahli wystąpił tylko dwa razy. W czerwcu kończy mu się kontrakt i zapewne będzie poszukiwał nowego pracodawcy w Europie.