Pokazano logo przyszłych piłkarskich mistrzostw świata. To spora niespodzianka

Do Mistrzostw Świata pozostają jeszcze trzy lata, ale przygotowania ruszyły pełną parą. Turniej w 2026 roku odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Pod wieloma względami będzie to pierwsza taka edycja. Nigdy wcześniej mundial nie odbywał się w trzech krajach, będzie to też pierwszy raz, gdy zagra na nim aż 48 reprezentacji.

FIFA pokazuje branding Mistrzostw Świata 2026

Na wielkiej prezentacji zorganizowanej w słynnym Obserwatorium Griffitha w Los Angeles, prezydent FIFA Gianni Infantino pokazał logo i cały branding najbliższych Mistrzostw Świata. Znak wpisuje się w obecne trendy i powoduje, że może być z łatwością wykorzystany przy sprzedaży produktów związanych z Mistrzostwami Świata - tak twierdzą oficjele FIFA. Dużą niespodzianką jest jednak, że FIFA wpisała w logo zdjęcie trofeum.

Bardzo wielu kibicom nowe logo się nie podoba. Rzeczywiście już na pierwszy rzut oka widać różnice w porównaniu do poprzednich znaków najważniejszego turnieju piłkarskiego. Na trzech ostatnich mundialach była to wariacja na temat kształtu trofeum z uwypukleniem cech, które chciała podkreślić FIFA. I tak emblemat ostatniego turnieju był wzorowany na tradycyjnym katarskim wełnianym szalu, a logo mistrzostw w Rosji odwoływało się do rosyjskiej sztuki i... podbojów kosmicznych. Motywem przewodnim turnieju w Brazylii było pojęcie wspólnoty i gościnności.

Nowe logo Mistrzostw Świata skomentował Jakub Malicki. To projektant, który stworzył ponad 100 znaków dla polskich organizacji sportowych oraz założyciel strony polskielogo.net.

"Od dawna FIFA wplata kody kulturowe w branding Mistrzostw Świata. Rosja i Katar miały oprawę przepełnioną ornamentami. Ameryka zaś w klimacie minimalistycznym, który czerpie z zachodniego modernizmu. Jedyne zaskoczenie to wpisanie zdjęcia trofeum w sam znak" - napisał na Twitterze.

W dodatkowym komentarzu zaznaczył też, że być może FIFA chciała tym sposobem uniknąć kalki z Oscarów. Tam organizatorzy wpisali w logo uproszczoną formę statuetki.

Nowe logo to tylko część brandingu. Co jeszcze zapowiada FIFA?

Prezentacja logo, to razem z ujawnieniem maskotki jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń dotyczących przygotowań do turnieju. Choć pierwsze reakcje na nowy znak są raczej negatywne, to nie należy zapominać, że jest to tylko jeden z elementów całego brandingu. FIFA zapowiedziała już, że każde miasto-gospodarz otrzyma swoją własną paletę barw oraz design. Główne logo turnieju u każdego pozostanie jednak bez zmian. Przedstawiciele FIFA ujawnili, że za kreację znaku odpowiadał wewnętrzny zespół światowej federacji, który konsultował się z różnymi agencjami.

W trakcie prezentacji nowego logo, FIFA ogłosiła również start kampanii #WeAre26. Według komunikatu federacji ma ona na celu umożliwić ludziom, miejscom i społecznościom odegranie integralnej roli w stworzeniu marki Mistrzostw Świata 2026.