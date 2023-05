Gwiazdor Premier League zawieszony ze skutkiem natychmiastowym

W ciągu ośmiu miesięcy odbywania kary Ivan Toney ma zakaz jakiejkolwiek działalności związanej z zawodową piłką nożną. Oprócz tego nałożono na niego grzywnę.

Dotkliwa kara dla gwiazdy Premier League

FA postawiła Ivanowi Toneyowi aż 262 zarzuty o naruszenie jej przepisów dotyczących obstawiania meczów w zakładach bukmacherskich. Piłkarz przyznał się do 232 zarzutów, pozostałe 30 wycofano. Anglik obstawiał mecze w latach 2017-2021. Sugerowano, że sprawa bardzo mocno obniżyła jego szanse na powołanie do kadry Anglii na mundial w Katarze, na który ostatecznie nie pojechał.

"Ivan Toney został zawieszony we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną ze skutkiem natychmiastowym na osiem miesięcy, czyli do 16 stycznia 2024 r. Napastnik Brentford FC został oskarżony o łącznie 262 naruszenia zasady FA E8 między 25 lutego 2017 a 23 stycznia 2021. Następnie FA wycofała 30 zarzutów, a on przyznał się do pozostałych 232. Sankcje zostały nałożone przez niezależną Komisję Regulacyjną po osobistym przesłuchaniu" - czytamy w oświadczeniu FA.

Napastnik Brentfordu może wrócić do gry na początku przyszłego roku. Tym samym przegapi letni okres przygotowawczy do nowego sezonu i rundę jesienną Premier League.

Kolejne kroki w sprawie zostaną podjęte po zapoznaniu się z uzasadnieniem przez FA.

"Może wrócić do treningów tylko ze swoim klubem na ostatnie cztery miesiące zawieszenia, począwszy od 17 września 2023 r. Uzasadnienie tych sankcji sporządzone przez niezależną Komisję Regulacyjną zostanie opublikowane w odpowiednim czasie" - oświadczono.

Oprócz zawieszenia na piłkarza nałożono karę grzywny w wysokości 50 tys. funtów.

Ivan Toney nie chciał wcześniej komentować sprawy. W listopadzie, kiedy postawiono go w stan oskarżenia, wydał następujące oświadczenie:

"Odpowiedziałem na wszelkie zapytania ze strony związku i nie będę komentował sprawy, dopóki śledztwo nie dobiegnie do końca. Jestem dumnym Anglikiem i zawsze było moim marzeniem, by reprezentować mój kraj na mundialu".

Dla Brentfordu zawieszenie Toneya to bardzo duża strata. Wystarczy spojrzeć na statystyki w tym sezonie. Strzelił 20 goli w 33 meczach w Premier League, jest na trzecim miejscu w klasyfikacji strzelców.

Ivan Toney ma ważny kontrakt z Brentford do końca czerwca 2025 r. Transfermarkt wycenia go na 50 mln euro. Angielskie media sugerowały, że latem może przenieść się do jednego z gigantów Premier League za dwa razy większą sumę, ale zawieszenie bardzo mocno ogranicza możliwość transferu.